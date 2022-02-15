離職其實比面試難？「6大神技巧」必學：保證安全下莊

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甚麼時候提離職不是個人和公司的情感問題，勞基法有明確「年資和離職預告」的關係，包含年資3個月到1年，需在離職前10天告知；1年到3年，需在離職前20天告知；3年以上，需在30天前告知。
2. 讓上司最先知道
提離職不是一件輕鬆的事，但千萬不要先和同事討論。第一個知道你要離職的人必須是你的頂頭上司。如果讓上司從其他人口中聽到你要離職，就像情侶從別人口中發現另一伴劈腿一樣，上司可能因為心裡的不悅對你百般刁難。
3. 口頭提出後再寄離職信
當職位變動會連帶影響其他人和事時，主管常能拖就拖，最好拖到你錯過了新工作的報到時間，讓你想走走不了。因此口頭通知，讓老闆無法逃避。不過，千萬別直接衝進老闆辦公室說：「我要離職！」看起來很爽，但沒有給對方心理準備的衝擊，可能造常反作用打回自己身上。
先和老闆約好時間，告訴他「我想談談關於生涯規劃的事情。」做好充分的準備，談話結束後，記得再正式發一封信件，將談話內容條列清楚，做為紀錄並確認彼此的認知沒有落差。
4.協助處理交接事宜，減輕人事負擔
離職對公司而言絕不是好事，提職離時和主管表示自己願意盡最後一份努力，主動協助公司的交接事宜，稍稍降低主管的負擔，協助工作維持運作、任務順利達成是負責任的表現，也能讓你在老東家眼中留下漂亮的身影。
5.別說謊，也別透露你的去處
「為甚麼要走？」「之後要取哪？」是離職時的兩大魔王題。許多人離職是因為不喜歡公司文化、和同事或主管不合；但對公司再多怨言，也千萬不要說出來。可以用最安全「人生規劃」為理由，並將話題控制在「處理交接事宜」中。
如果是跳槽到競爭公司，就千萬不要編藉口，萬一被發現只會壞了自己的聲譽。但也不建議實話實說，可以告訴老闆，過了試用期再回來找老闆，到時再跟老闆分享！
6. 好聚好散，別忘了感謝信！
有人說，人生就是不斷的告別。離職更是如此。寄發感謝信給同事和主管，感謝他們在這段期間的協助、寫清楚離職的日期和對未來的祝福。沒有人知道命運的下一步會怎麼走，世界很小，別斷了自己的後路。（實習編輯：王思琴）