落實減碳「綠能美學」上緯新能源展現進軍亞洲企圖心

國內再生能源產業年度盛會「台灣國際智慧能源週」即將登場，上緯新能源（SRE）今（2021）年將以「吹台灣的風 迎世界的浪」為主題，再次進駐「Energy Taiwan — 2021台灣國際智慧能源週」會場，展示上緯新能源多年來深耕台灣的實績，並闡述上緯新能源積極進軍國際的願景。為符合減碳、環保的大會主軸，上緯新能源今年在攤位呈現上，特別揚棄大量木作設計，透過更輕量、簡潔、減碳的「綠能美學」，精準表達品牌的核心ＤＮＡ，希望帶給所有貴賓不同以往的觀展體驗。
生活中心／綜合報導
2021-12-07 18:00:00
上緯新能源今年的參展主題為「吹台灣的風 迎世界的浪」，不僅展現多年來推動台灣離岸風電發展的成果，更揭示了其立足台灣、放眼亞洲的雄心。上緯新能源自2012年投入台灣離岸風電產業以來，一路見證並參與國內離岸風電的規劃、開發、施工、運維，今年7月更與天力離岸風電、永冠能源、雲豹能源攜手組成「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」，集結本土供應鏈之資源，共同投入距苗栗海岸約18至20公里的「Formosa 4」及「Formosa 5」（合併裝置容量達4.4GW）之開發，積極落實成為區域內再生能源領導廠商的願景。未來，上緯新能源除了進一步落實台灣綠能轉型的使命，更已準備好要將離岸風電的「台灣經驗」輸出至全亞洲。
身為台灣離岸風電領頭羊、亞洲可再生能源的領導品牌，上緯新能源（SRE）是台灣唯一具備完整實戰經驗的離岸風電開發商，於2019年底偕同國際團隊完成台灣首座商業運轉的「海洋風場（Formosa 1）」，合計22 支風機，總裝置容量為128MW，並承擔運維任務。此後又投入位於苗栗外海的「海能風場（Formosa 2）」之開發與建置，總裝置容量為376MW。今年在國際智慧能源週上，上緯新能源將落實品牌節能減碳精神，打造充滿未來感的摩登展場。攤位設計上特別揚棄傳統木作工法，改用可回收的鋁製結構，配合具穿透性的輕量材質，大量減少耗材與廢棄物。展場亦全數使用LED節能燈具，在創造亮點的同時兼顧環保價值。
不只在展攤設計上推陳出新，上緯新能源今年也將完整呈現企業推動「能源教育」和「地方創生」的成果，包含最新出版的離岸風電繪本《全員出動！捕捉風獸因因呼》，前進地方國小的「新能源教育推廣計畫」，及叫好又叫座的龍鳳漁港「吹吹風電影院」，都將直接進駐展間，開放所有來賓親身體驗。
「2021台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」將於12月8日至10日於台北南港展覽館2館展出，除了上述豐富的展覽內容，上緯新能源攤位亦將舉辦離岸風電導覽與職涯探索活動，並提供苗栗在地點心和限量伴手禮接待所有貴賓，歡迎大家在展覽期間造訪Q0924展位，見證台灣離岸風電產業走向國際的關鍵時刻。