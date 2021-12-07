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衛生福利部臺中醫院中醫科江科郁醫師表示，中醫針刀結合了針灸針和微型手術刀的特點，從1980年代發展至今針體愈來愈細薄，刃狀的針尖直徑從0.6~1.2毫米不等，針口很小，又稱為「微創針刀」。對組織傷害低，且不需麻醉、縫合，就能進入患處撥開緊繃沾黏的軟組織，達到鬆解拘攣肌肉筋膜的功效，是中醫獨有的特殊療法。
江科郁醫師指出，不同於一般針灸會將針留置在患者身上，進行針刀治療時，每個下針點只需停留數秒，不需留針在病人身上即可完成治療。對於急慢性緊繃疼痛、術後肌筋膜沾黏都有顯著效果。江科郁醫師說，針刀不僅能迅速舒緩疼痛，還能鬆解軟組織的沾黏、攣縮、阻塞及疤痕，解除病變部位對神經血管的壓迫，進而改善微循環。
頑固疼痛、骨刺、肌群緊繃 微創針刀幫上忙
適合以微創針刀治療的病症有很多，例如：
- 各種慢性軟組織損傷黏連所致的頑固性疼痛：滑囊炎、狹窄性腱鞘炎、五十肩、網球肘等。
- 骨質增生（骨刺）引起的痠痛：頸椎腰椎骨刺引起的頸部或腰部酸痛、退化性膝關節炎、創傷後關節炎、足跟痛等。
- 頸後肌群緊繃、頸椎退化而導致的眩暈、偏頭痛、耳鳴、後頭痛等。
小毛病不管變成慢性疼痛 針刀治療搭配復健伸展
江科郁醫師說，組織沾黏的案例在臨床上相當常見，接受針刀治療並配合復健伸展，通常症狀就能明顯緩解。另外，若遇長期復健進度停滯時，針刀治療也能協助患者突破瓶頸。只不過由於多數民眾工作忙碌，並未養成良好的治療習慣，常常讓小毛病發展成如影隨形的慢性疼痛，醫師也呼籲民眾若有身體不適仍應及早就醫，並定期接受治療。
資料來源：健康醫療網 關節沾黏動彈不得 中醫微創針刀深入筋膜解痛
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