星國生技業推Omicron試劑　90分鐘知結果

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這款名為BioA Omicron Detection Kit的試劑組除了Omicron，也能偵測先前出現的變異株。檢測結果共有3種可能性，分別是確診感染Omicron變異株、確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）但與Omicron無關、未感染COVID-19。
目前新加坡使用可檢測出Omicron的PCR試劑組需要額外進行基因定序，才能確定感染Omicron變異株，過程約需一天。
相較之下，BioAcumen Global將PCR檢測與基因定序合而為一，採檢拭子樣本後，約90分鐘就能知道結果。這家公司希望未來能在機場、陸路關卡等場所使用這款試劑組。
BioAcumen Global公司代表受訪時表示，南非11月通報Omicron確診案例後，團隊隨即著手研發，藉由改良現有試劑組，花了2週時間研發出可直接檢測出Omicron的試劑組。
目前已開始大量生產這款試劑組，BioAcumen Global期盼藉此協助新加坡及其他區域內國家監測Omicron變異株。
Omicron變異株來勢洶洶，全球多國陸續傳出確診病例。新加坡衛生部昨晚表示，星國已確定有2起境外移入案例感染Omicron，這2名確診者搭乘同班機1日由南非抵達新加坡。另有一名同機乘客初步驗出感染Omicron，目前還在進一步確認中。
此外，根據衛生部統計，新加坡昨天新增662人確診感染COVID-19，累計26萬9873起確診案例。另新增4起死亡案例，累計763人病故。
新加坡近來疫情趨穩，已連續4天單日確診案例維持在千人以下。衛生部表示，隨著這波Delta變異株引起的疫情趨緩，今天起不再每天發布疫情新聞稿，但將持續每天在衛生部網站上更新疫情相關數據。（編輯：韋樞／陳惠珍）1101207