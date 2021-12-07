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雙12開戰！最夯羊羔絨被激殺599元　草莓季品項增近1倍

▲雙11沒買齊，可趁雙12最後一波大促入手保暖商品。翔仔居家法蘭絨×羊羔絨厚被特價599元，售完為止。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲雙11沒買齊，可趁雙12最後一波大促入手保暖商品。翔仔居家法蘭絨×羊羔絨厚被特價599元，售完為止。（圖／記者黃韻文拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-07 16:02:30

才剛結束雙11、黑五，緊接著又迎來年底前最後一檔雙12促銷，有別於雙11、黑五主攻高單價商品、3C家電，因應歲末年終派對需求，以及年底氣溫驟降，雙12檔期轉而鎖定聖誕禮品、保暖用品。台灣樂天市場在雙11以「整點特賣」策略成功創造流量，雙12再接再厲開跑，於整點祭出羊羔絨被599元、品木宣言靈芝水555元等，《NOWnews》帶你搶先看激殺商品。

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▲品木宣言靈芝水200ml×2入，特價1111元，12月7日19:00開搶。Kiehl's金盞花植物精華化妝水 500ml，特價1399元，12月10日19:00開搶。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲品木宣言靈芝水200ml×2入，特價1111元，12月7日19:00開搶。Kiehl's金盞花植物精華化妝水 500ml，特價1399元，12月10日19:00開搶。（圖／記者黃韻文拍攝）

樂天市場表示，此次雙 12 優惠包括專櫃保養品、精品包包、保暖家電等，像是雅詩蘭黛、品木宣言、契爾氏、Michael Kors、Longchamp等最低不到4 折，另有電暖器、保暖冬被 3 折起，11 大品牌如愛買、廣三SOGO 、屈臣氏，每日站上全商品輪番下殺 5 折起，指定店家每日可領優惠券，滿499元可免運費。

▲東隆電器Solac 陶瓷電暖器，特價1212元，12月7日19:00開搶。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲東隆電器Solac 陶瓷電暖器，特價1212元，12月7日19:00開搶。（圖／記者黃韻文拍攝）
甜點一向是台灣樂天市場的強項，針對冬季草莓季到來，樂天市場觀察發現，近期「草莓蛋糕」、「草莓甜點」關鍵字搜尋量較前月成長 2 倍，尤其天冷特別想吃甜點，站上草莓相關商品已比平時增近1倍，預估草莓季將提升雙 12 的購買力超過3成。

▲食感旅程北海道雪藏草莓蛋糕，特價699元。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲食感旅程北海道雪藏草莓蛋糕，特價699元。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲木匠手作草莓盆栽提拉米蘇10入，特價350元。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲木匠手作草莓盆栽提拉米蘇10入，特價350元。（圖／記者黃韻文拍攝）

 

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