我是廣告 請繼續往下閱讀
恩主公醫院眼科劉育舒醫師表示，黃斑部病變是台灣50歲以上中老年人失明主要原因之一，隨著年齡增加罹患此病的機率也大增，民眾日常可透過阿姆勒斯方格紙進行簡單檢測，若黃斑部出現問題，在看方格紙時會出現局部暗影、空缺或曲線等，當有這些症狀時，就表示眼底可能出現病變的徵兆，應儘快就醫。
出現黃斑部病變 保養好減緩惡化
黃斑部病變又分為乾性與濕性，其中乾性黃斑部病變比較常見，大約佔老年性黃斑部病變的85-90%，且年紀越大發生率越高，濕性黃斑部病變比較少見但是比較嚴重，大約佔老年性黃斑部病變的10-15%，原因是位於黃斑部下方的脈絡膜血管異常增生，這種不正常的新生血管特別脆弱，容易出血或滲漏，造成黃斑部出血、水腫甚至結痂，這濕性病情惡化的速度很快，對視力影響極大，嚴重的甚至會造成永久的失明。
黃斑部病變以目前的醫學技術還無法治癒，只能延緩其惡化速度，目前治療主要是針對濕性病變脈絡膜新生血管做治療，可以利用局部視網膜雷射、光動力治療以及眼內注射抗血管新生藥物等方式治療，但最好的預防就是做好日常保養，透過減重、戒菸、運動等方式，減少危險因子，並且配合定期檢查，這樣才能達到有效預防、並提早發現加以控制。
資料來源：健康醫療網 小心黃斑部病變！ 不可忽視的眼睛癌症
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊