朱立倫發起「#ACAMeToo」行動：網路暴力受害者站出來
針對林秉樞施暴案牽扯出綠營李柏璋網軍的龐大關係網路，國民黨黨主席朱立倫今（7）日呼籲，台灣的民主正在被傷害，應用行動拒絕網軍與網路暴力、霸凌，並發起「#ACAMeToo（AntiCyberArmyMeToo）」活動。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-07 16:36:01
朱立倫表示，台灣的民主正在被傷害，我們必須一起拒絕網軍，拒絕網路暴力。他提到近期見識到受政治力操控的網軍以顛倒黑白的方式蓄意攻擊，不僅製造許多受害者，更嚴重擾亂社會，我們呼籲社會各界，只要受過網軍的網路暴力，請一起站出來，一起反對網軍（Cyber Army）傷害台灣的民主與社會安寧。
朱立倫強調，不分黨派、行業，不管是政治人物、企業界、學界、體育界、藝文界、演藝人員，在這個關鍵時刻，必須站出來遏止這種動輒採取網軍，造成網路暴力文化盛行。「這一步如果退了，台灣民主就危險了，請大家一起站出來！」「拒絕網路暴力！#ACAMeToo」
文傳會指出，在林秉樞案中最令社會驚恐的是，即便林秉樞犯下如此駭人聽聞的重大惡行，依舊能通過李柏璋等人的網軍操作模式，將事實顛倒黑白、大事化小，甚至連人進到看守所，還是有網軍在外面幫忙操作，背後的神秘金流與暗黑勢力都讓人不寒而慄。
文傳會批，值此網軍亂象橫行的時刻，網軍治國與選舉奪權最大的受益者蔡英文總統到現在一聲不吭，民進黨竟還有臉出來指控所謂國民黨坐擁「機器人大軍」？
文傳會指出，所謂的越南帳號更是在過去已被抓到是網軍的「反串」攻擊，包括當時綠營側翼王浩宇的種種操作也早就被公開揭露，民進黨如果再不知反省檢討，台灣社會反對網軍治國製造亂象的怒火一定會反噬、推倒放任網軍橫行的鴨霸政權。