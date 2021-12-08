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房市／全球ESG洪流　國內標竿企業接軌落實

▲國泰金總經理李長庚（左起）、鴻海董事長劉揚偉、信義房屋創辦人周俊吉、證交所總經理簡立忠、台灣金融研訓院董事長吳中書於國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇上分享心法。（圖／NOWnews資料照片）
▲國泰金總經理李長庚（左起）、鴻海董事長劉揚偉、信義房屋創辦人周俊吉、證交所總經理簡立忠、台灣金融研訓院董事長吳中書於國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇上分享心法。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-08 08:30:00

氣候變遷對全球環境的衝擊，ESG(Environment環境保護、Social社會責任、Governance公司治理)應聲而起，沒有企業甚至個人可置身事外！全球大品牌企業已明確表示，若供應鏈廠商無法配合ESG轉型將會被淘汰，此對台灣企業衝擊力最大，更波及到金融機構，國泰金控、鴻海集團和信義房屋三家國內標竿企業同步對外宣示ESG是玩真的，不論是投融資對象、或供應鏈廠商等均須跟上腳步，才不會被淹死在全球ESG洪流。

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國內兆元產值的龍頭企業國泰和鴻海為與國際接軌而落實ESG，雖僅為上市公司中型規模的信義房屋卻願意傾全力落實ESG，近年來推動成績斐然，不亞於國泰與鴻海，而這三家ESG模範生的領導人，包含國泰總經理李長庚、鴻海董事長劉揚偉和信義房屋創辦人周俊吉大方於全國上市櫃公司、董監事或年輕人關注的「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上分享企業ESG心法。

周俊吉率先分享指出，早於40年前信義房屋創業時，已將ESG觀念融入企業經營當中，立業宗旨已提到，促進國內房市交易安全，促進良好就業環境及獲取適當利潤，要能照顧好顧客和同仁。更首創於全台成立全面倫理管理會(TEM)，任何公司重大提案必須兼顧客戶、同仁、股東、社會和環境等五大利害關係人。這幾年實施已見績效，信義房屋2010年到2020年的人均用電碳排放減少55%。

由於全球大企業要求供應鏈必須同步配合轉型，台灣企業面臨重大生存危機。劉揚偉在論壇上重申鴻海實施ESG的決心，不做表面功夫，除內部要求員工上下要力行，將ESG納入KPI指標之一外，也對供應鍊廠商提出要求，把ESG納入考核項目，有落實的廠商得分會比較高。

李長庚指出，曾看過一份國外研究報告，統計約有35%供應鏈廠商若無法配合全球大企業轉型ESG將被淘汰，這對台灣殺傷力很強。其實以國泰金控而論，從2011年開始推行ESG以來，到今年10月份獲利成長10倍。證明ESG的實踐可同步增強企業韌性和提升獲利。

周俊吉強調說，信義房屋是服務業，雖供應鏈不像製造業規模，早於2013年全面要求供應廠商簽訂「永續條款承諾書」，做到對消費者、社會、環境和員工的保護，並每年進行查核。再者，也會帶著供應商一起進行社區服務外，今年更積極與社企流合作培養三年一期的小微企業倫理長課程，帶領這些微小企業從小規模開始認識與實施ESG，將來才會走在正確道路上，有機會長成大樹。除此，信義房屋更在馬來西亞購買環灘島，在島上種樹、保護珊瑚礁等貫徹減碳。

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