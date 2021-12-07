沒標錯價！電商雙12祭6塊雞塊1元 萬物齊漲這下殺1折起
電商年度最大檔雙11剛過，雙12又來了！電商業者蝦皮購物今（7）日宣布，雙12檔期除祭出10張0元起全站免運券等優惠，更於12日碼釋出麥當勞六塊鷄塊1元即享券，同時於當日整點推出限時百大品牌1折起優惠，Switch紅藍主機+健身環生日驚喜價只要1298元，可說是傾全站之力以回應台人對雙12期待。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-07 17:00:14
蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，今年雙12延續雙11熱度，消費者熱烈搶購免運券，自11月26日活動開跑以來，截至昨日為止，已有近352萬人次領取免運券，盛況超過往年；另外，根據站內觀察，以往不是熱門網購品項的美食類型產品，今年消費者反應熱烈，雙11站上熱銷前二名，僅輸給家庭用品，顯示出在疫情之下，民眾已習慣以網路平台購入民生、食物用品。
整點限時1折起：Switch紅藍主機+健身環生日驚喜價原價1萬2980元，下殺1折只要1298元；麥當勞六塊麥克鷄塊即享券只要1元、麥當勞原味麥脆鷄腿即享券只要12元、星巴克大杯美式也只要89元有找。
百大品牌生日優惠價：流血價僅1580元的理膚寶水 極效三重酸煥膚精華等；飛利浦 舒眠抗敏空氣清淨機優惠價8888元，直接現省3000元；ASUS ZenFone 8 8G／128G生日價只要1萬5990元，還有年度話題新機APPLE iPhone 13 Pro優惠下殺5折，只要1萬6450元即可入手。