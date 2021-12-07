柯文哲籲一人一信查網軍 王世堅酸：柯是網軍之父先自首
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，更引發綠營網軍帶風向風暴，台北市長柯文哲日前在臉書發起號召網友一人一信寄到行政院查網軍。台北市議員王世堅今（7）日再度批評柯文哲是網軍之父、網軍受益者，柯應該先自首。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-07 17:24:58｜2021-12-07 17:28:10
針對柯文哲自稱是「網軍受害者」，王世堅今日受訪時表示，柯文哲才是網軍受益者、網軍之父，他每年都在市議會審查預算時盯柯文哲假借市政宣傳之名豢養網軍。王世堅以柯任命邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理為例，柯雖然沒有賞給「網軍頭目」邱昱凱薪水，但是賞他悠遊卡公司總經理，「這不就是不用錢的最貴。」
王世堅更批評，柯文哲說邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理時，半年內要殲滅敵軍，但以上個月為例，悠遊卡使用人數124萬人，主要對手一卡通406萬人是四倍之多，營業額悠遊卡1億多，一卡通19億，將近20倍，連人家車尾燈也看不到，因為柯文哲公器私用，把重要公職賞給網軍，這更可惡。
針對柯文哲說要一人一信寫到行政院查網軍，王世堅酸說，「這很好，但是在一人一信之前，柯文哲要先把自己銬起來自首，到檢察官那邊投案再說。」
※【NOWnews 今日新聞
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