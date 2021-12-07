包裹「貼滿負面新聞」 愛莉莎莎嚇傻：哪個瘋人送的？
29歲YouTuber愛莉莎莎（本名陳天予）擁有百萬訂閱，不過性格天真、直率的她，過去爆發不少爭議，風評十分兩極。愛莉莎莎昨（6日）在社群媒體透露，收到了詭異的包裹，上頭貼滿她的負面新聞，讓她相當傻眼。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-07 17:15:20｜2021-12-07 17:19:26
愛莉莎莎在IG限時動態曝光照片，可見一個正方形的大盒子，以紅色包裝紙包裝，再貼上多張類似新聞剪報的紙張，標題寫著「愛莉莎莎台女拜金、崇洋媚外」、「愛莉莎莎再遭砲轟」、「愛莉莎莎爭議不斷」等字，她疑似找不到寄件人，無奈地問：「哪個瘋人送我的？」至於包裹的內容物，她並沒有進一步說明。
事實上，愛莉莎莎曾拍攝「喝橄欖油排肝膽結石」影片，遭台大兒科醫師「蒼藍鴿」打臉，重挫其聲量，沉寂1個月後再復出，不過沒多久，她又在直播抱怨疫情期間「救護車聲很吵」、「萬華人都不用睡覺是不是？」惹怒一票網友，痛批她根本沒有同理心，不過雖然罵聲不少，仍無損粉絲對她的喜愛和支持。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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