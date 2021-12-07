立法院三讀修正《運動產業發展條例》 蔡易餘感謝高志鵬
立法院今（7）日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，主管機關為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事的發展，得設置專戶。營利事業對於主管機關的捐贈，可在1000萬額度內，按該金額的150％，自其當年度營利事業所得額中減除。民進黨立委蔡易餘表示，他要特別感謝立法院的老同事高志鵬，在第九屆時他就研擬運動發展條例立法過程，但後來因為冤案，使得讓他立委身分無法繼續。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-07 17:05:08
蔡易餘說，很開心運動發展條例26條之2，可以在大家的幫忙之下順利完成三讀，雖然抵稅無法達到250％，但是150％的誘因也是可以讓企業，願意投資更多促進國內棒球、排球、籃球以及壘球等多項重點運動項目。
提及運動發展條例，蔡易餘說，他要特別感謝過去的老同事、前民進黨立委高志鵬，他一直是台啤籃球隊的領隊，同時也經歷了從籃球職業化到沒有職業化，在為那段期間他也努力想讓SBL再度職業化，在第九屆時他就研擬運動發展條例立法過程，但後來因為冤案，使得讓他立委身分無法繼續。
蔡易餘說，後來高志鵬在與行政院政委張景森擬好法案，也就是今天通過的運動產業發展條例26條之2在108年4月10號，委由自己領銜提案，雖然在第9屆提案無法順利通過。但在第10屆會期在立法院副院長、台灣中華職棒會長蔡其昌的大力促成之下，朝野順利完成協商，財政部也願意用150％的抵稅額度入運動產業，去年有P. LEAGUE+聯盟成立，今年又有T1聯盟的成立，期待未來台灣的運動產業繼續蓬勃發展。