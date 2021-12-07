明知小孩確診還送上學！美家長裝傻7天 75名學童被隔離
美國加州本周六（4日）於馬林郡拉克斯珀－科特馬德拉（Larkspur-Corte Madera）學區一間小學爆發疫情，原來是有1名小學生確診了新冠肺炎後，父母卻違反隔離與檢疫規定，仍執意送他和手足上學7天，造成校內一共75名學童被迫隔離。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-07 17:09:52
根據學區負責人蓋斯曼（Brett Geithman）表示，這名學生在11月8日那周的病毒檢測中就呈現陽性，但這對父母在接到小孩的確診通知後，不但沒有通知孩子就讀的尼爾康明斯小學（Neil Cummins Elementary School）檢測結果呈陽性，也沒有回覆公共衛生單位打來詢問的追蹤電話，反而持續送他去學校。
蓋斯曼表示，衛生機構不斷要求父母提供他們學校的名稱、就讀的學區，但這對父母卻遲遲沒有回應，直到公共衛生官員與學區取得了聯繫後，才告知學校機構「我們注意到你們沒有將該學生錄入COVID-19學生的數據庫」，並請校方聯繫了可能被接觸的學生家庭，並要求他們第二天早上到學校報到，接受快速檢測。
蓋斯曼提到，尼爾康明斯小學校方估計投入了150個小時進行測試、上傳數據和追蹤接觸者，最終發現包括該名隱藏疫情的學生及其手足外，共有8名學生檢測呈陽性，其中3人為校內傳染、3人為家庭感染，所幸沒有學生出現重症或不得不住院治療，當局統計約有75名學生可能接觸到了病毒，因此必須接受隔離，至於校方工作人員則並無檢測結果呈陽性者。
這對父母可能因違反當地衛生命令而面臨輕罪指控，根據當地法規，病毒檢測呈陽性的者必須將自我隔離至少10天，身為監護人的父母確實犯了錯，而學區也對釀成大禍的父母實施處罰，蓋思曼表示，相關細節不方便透露，但這對父母已向學區、校方與其他家庭道歉，承認自己缺乏判斷力。