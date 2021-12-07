鯰魚哥拍《女兵》賺到1房2車　千萬大宅就差女主人

TVBS第一部八點檔國語電視劇《女兵日記．女力報到》，自2018年7月10日開播以來，共拍12個單元，播了888集，創下國語八點檔連續劇集數最多紀錄，昨（6日）在殺青酒晚宴上，鯰魚哥自爆：「因為拍《女力》買了1房2車，大約2000多萬，現在就差一位女主人了。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-07 17:12:18
《女兵日記．女力報到》陪伴了大家1000多個日子，鄭亞特地製作了全勤證書要頒發給鯰魚哥、梁瀚名、楊雅筑、游小白、王上菲、尹彥凱，她說：「我知道鯰魚哥很在意全勤的精神，所以我特地手工製作給大家留紀念。」如今殺青，楊雅筑笑說最想好好睡個飽覺、梁舒涵則是想去學開車。
梁舒涵以可愛討喜的「素娥」一角，拿下金鐘獎最佳新演員，昨在殺青宴忍不住淚灑舞台，演員也紛紛感動落淚，梁舒涵感性表示：「細數在屏東的那些日子，謝謝大家跟著我走過目前人生最高峰，拿到第54屆戲劇節目新進演員獎，感謝17連的同袍陪伴。」
在晚會上，史坦利國際傳媒陳剛信董事長表示：「《女兵日記．女力報到》歷經1059天的拍攝，在場的所有人一定非常有感觸，能有以上的漂亮成績，這些功勞都要歸功於在場的各位及幕前幕後辛苦的團隊努力和付出，我們一起打了一場美好的仗，相信日後還有很多機會供應出最好的影視內容，讓台灣影視產業蒸蒸日上。」