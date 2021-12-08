《我就爛》男星跟前妻上床 兒子抓姦傻了：爸和媽外遇？
南韓喜劇《作家我就爛》敘述陷入低潮的作家柳承龍，離婚後仍和前妻吳娜拉糾纏不清，私密床事還被兒子撞見，兒子崩潰怒吼：「爸你是找不到能外遇的人，才跟媽偷情的嗎！」柳承龍同時發現老友金熙元和前妻交往，而男學生無真星，竟還對柳承龍真情告白，柳承龍離婚後「多采多姿」的私生活，笑翻觀眾。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-08 08:45:00
柳承龍分享飾演爛作家的感想，他說：「之前我常詮釋豪邁、很難在現實中看到的角色，所以當我飾演劇中這樣平凡隔壁大叔的角色時，也有困難的部分。但導演真的很具體的給我很多意想不到的點子，有種終於接收到電臺訊號的那種感覺。」
柳承龍透露和趙恩智導演合作過程中，印象最深刻的部分，他說：「我覺得自己有如皇帝般被呵護。因為導演自己也是名演員，所以很懂演員的心。當在討論演技方面的問題時，她不會讓其他工作人員聽到內容，我覺得這點很替演員們著想。」
金熙元片中和吳娜拉祕密戀愛，這是他首次演出愛情電影，他表示：「平常我就滿想參演愛情作品，發現這故事跟愛情有關，覺得很棒！」吳娜拉則說：「金熙元前輩很可愛，他在之前的作品中常拿刀、拿槍，但其實他最適合可愛的角色，這好像是與生俱來的。」
吳娜拉片中是柳承龍的前妻，她透露和對方演戲時，常笑到無法振作，「我們在劇中離婚了，關係也不好，所以必須保持冷酷的模樣，但在詼諧的場面中，當我看著前輩的臉時，卻覺得他好可愛，因此就笑到不知所措！」《作家我就爛》12月17日在台上映。