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飛越極限！ 20歲少年成為Mind The Gap首屆台灣滑板王

▲Red Bull Mind The Gap決賽最終由年僅20歲的曹仕勳奪冠。（Red Bull提供）
▲Red Bull Mind The Gap決賽最終由年僅20歲的曹仕勳奪冠。（Red Bull提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-12-08 00:56:00

源自美國的街頭滑板賽事Red Bull Mind The Gap首度在台舉辦賽事，在本週末（4日）於西門紅樓廣場【Chance&Change】活動中舉辦決賽。同場較勁的還有CHIAOLLENGE - BMX極限單車賽、BALLERTIME 花式籃球公開賽及HipHop4Lady女子街舞賽事，街頭好手互尬炫技，看得現場觀眾目不轉睛。Red Bull Mind The Gap全台12強選手輪番在2公尺間距空中過招，最終由年僅20歲的曹仕勳奪下Red Bull Mind The Gap首屆台灣滑板王的稱號。

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歷時7個月的全台海選，Red Bull Mind The Gap決賽集結全台頂尖滑板選手過招，輪流挑戰豚跳及個人擅長招式來飛越跳台。最終由年僅20歲但卻有10年板齡的曹仕勳以扎實且流暢的技巧，展現正反轉180度飛越一舉奪冠，他表示：「真的很開心看到滑板從地下文化，可以到今天舉辦這樣盛大的街頭賽事，而且這次參加Mind The Gap真的很爽，所有選手都腎上腺素炸裂，大家都玩得很瘋，招越做越難，真的非常過癮。」今日擔任評審的滑板教父SKY也稱讚：「曹仕勳的動作很俐落，招式的完整度也很高，相當期待之後可以再看到他的表現。」

曾在全明星運動會連進3分球，被稱為3分線女神的陳希瑀Kimi今日首次體驗花式籃球，她驚喜分享：「今天透過球魁老師的基礎教學，發現力道的掌握很重要，花式籃球給我感覺很像是在跳舞，搭配節奏律動非常好玩。」長期推廣花式籃球的BALLERTIME創辦人球魁更補充提到：「花式籃球要想玩得出神入化，除了籃球掌握度要好、肢體跟音樂互相配合的律動性及創造性，最重要的還是你做招時的態度，只要態度一出來，帥度也會再提升！」

由BMX亞洲冠軍鄭喬鴻創辦的CHIAOLLENGE，本次打造的舞台，對選手的最大挑戰就是要能夠做出流暢的連續技。來自美國的Robin Slootmaker於冠亞軍決賽對上鄭承易，Robin騰空騎上比輪胎還窄的欄杆做招，而鄭承易則成功使出超高難度的『神龍擺尾』大招成功奪冠，喬鴻補充：「羅賓的技巧很細緻難度也很高，但是鄭承易做到的大招難度更高一些，飛越又高又遠，展現高強度的控車能力。」

BALLERTIME花式籃球公開賽則是各路好手讓籃球在身上流動，選手蔣凱麒直接一手轉雙球，引發全場驚呼。Hot Ball曾煥勳則以高難度的低手運球，掌握音樂碎拍並對準籃球反彈，贏得冠軍。

在一系列男子極限運動之後，女子限定的HIPHOP4LADY將全場嗨到最高點。現場DJ音樂隨機出招，音樂從嘻哈到雷鬼，翻轉現場氛圍。

藉由一整天的對戰過招，最終由曹仕勳奪下Red Bull Mind The Gap首屆台灣冠軍、鄭承易獲得CHIAOLLENGE冠軍、曾煥勳獲得BALLERTIME花式籃球公開賽冠軍、謝毓瑄獲得HIPHOP4LADY女子街舞賽事冠軍。在街頭文化崛起的世代，【Chance & Change】結合各種街頭運動賽事，集結BMX、花式籃球、滑板、扯鈴、街舞、DJ音樂饗宴，為2021年末打造最盛大的極限文化祭。 

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