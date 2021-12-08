飛越極限！ 20歲少年成為Mind The Gap首屆台灣滑板王

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曾在全明星運動會連進3分球，被稱為3分線女神的陳希瑀Kimi今日首次體驗花式籃球，她驚喜分享：「今天透過球魁老師的基礎教學，發現力道的掌握很重要，花式籃球給我感覺很像是在跳舞，搭配節奏律動非常好玩。」長期推廣花式籃球的BALLERTIME創辦人球魁更補充提到：「花式籃球要想玩得出神入化，除了籃球掌握度要好、肢體跟音樂互相配合的律動性及創造性，最重要的還是你做招時的態度，只要態度一出來，帥度也會再提升！」
由BMX亞洲冠軍鄭喬鴻創辦的CHIAOLLENGE，本次打造的舞台，對選手的最大挑戰就是要能夠做出流暢的連續技。來自美國的Robin Slootmaker於冠亞軍決賽對上鄭承易，Robin騰空騎上比輪胎還窄的欄杆做招，而鄭承易則成功使出超高難度的『神龍擺尾』大招成功奪冠，喬鴻補充：「羅賓的技巧很細緻難度也很高，但是鄭承易做到的大招難度更高一些，飛越又高又遠，展現高強度的控車能力。」
BALLERTIME花式籃球公開賽則是各路好手讓籃球在身上流動，選手蔣凱麒直接一手轉雙球，引發全場驚呼。Hot Ball曾煥勳則以高難度的低手運球，掌握音樂碎拍並對準籃球反彈，贏得冠軍。
在一系列男子極限運動之後，女子限定的HIPHOP4LADY將全場嗨到最高點。現場DJ音樂隨機出招，音樂從嘻哈到雷鬼，翻轉現場氛圍。
藉由一整天的對戰過招，最終由曹仕勳奪下Red Bull Mind The Gap首屆台灣冠軍、鄭承易獲得CHIAOLLENGE冠軍、曾煥勳獲得BALLERTIME花式籃球公開賽冠軍、謝毓瑄獲得HIPHOP4LADY女子街舞賽事冠軍。在街頭文化崛起的世代，【Chance & Change】結合各種街頭運動賽事，集結BMX、花式籃球、滑板、扯鈴、街舞、DJ音樂饗宴，為2021年末打造最盛大的極限文化祭。