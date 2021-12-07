▲ 尚騰汽車集團打造南台灣最新保時捷中心 預計 2022 年第三季開幕

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儀式現場邀請到：台灣保時捷總裁傅孟哲（Mathias Busse）、台灣保時捷通路發展處長吳海峯（Ralph Uhlmann）、台灣保時捷財務暨資訊處長伊恩娜（Annette Edel）、台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良、台南市經發局陳凱凌局長、立法委員林俊憲、台南市議員陳怡珍、松暉營造董事長邱政賢、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、義美食品董事長高志尚、勤益控股總經理顧立楷以及尚騰汽車集團執行長吳睿弘等多位重要貴賓親臨參與。
尚騰汽車集團即將重新定義南台灣豪華車市頂級服務規格
全新台南保時捷中心於 12 月 6 日舉行上樑典禮，也正式宣告工程團隊完成建築物主體的鋼構結構，接下來興建進度將全速前進。預計將於 2022 年第三季正式開幕。
全新台南保時捷中心的佔地總面積逾 1,600 坪，基地座落於台南市北區北安路一段與育德路交叉口的精華地段上，不僅交通上極為便利，周邊生活機能亦十分完善。在經過縝密的規劃與設計，全新台南保時捷中心廠區外觀樣貌與內部陳設，除了完全依循德國保時捷原廠最新品牌 CI 規範， 同時將全面導入最新世代保時捷中心的 Porsche Destination 創新設計概念與工法結構，外牆採用 2D 曲面及 LED 燈帶造型。此外全新台南保時捷中心在空間規劃上，完整涵蓋了新車銷售展示區、維修保養服務區與原廠認證中古車部門等區域，為了高規格款待每一位蒞臨的貴賓，內部也將同步導入最新穎的 Porsche Platz 專屬客戶休憩區，整體風格不僅融入台南府城獨有的在地人文特色等細部巧思，透過人性化且細膩的陳設格局，隨處可見保時捷在設計上的堅持與追求完美的高質感表現，打造讓人耳目一新的保時捷品牌元素。
位於一樓的展示大廳內部透過模組化空間設計的調整機制，最多可同時展示 12 台保時捷新世代車款，讓消費者能夠在寬敞舒適的環境裡，仔細品味保時捷跑車精湛的造車工藝，其他專屬區域如 Porsche Exclusive Manufaktur 個人化選用配備、Porsche Driver’s Selection 原廠精品展示區，以及 Porsche Approved 原廠認證中古車展示區等，均透過細心規畫呈現出高質感氛圍。至於消費者在購車後最重視的服務廠區同樣以最高規格打造，尚騰汽車集團特別投入鉅資全面引進符合原廠最高級別規範的頂級維修設備與維修機具，每天最多可提供 24 台以上的維修能量，透過專業技師團隊以媲美原廠等級的服務品質，將為嘉南地區的保時捷尊榮車主們提供最高標準的銷售及售後保修服務。
迎接純電新世代全面帶動城市發展 全新台南保時捷中心預計 2022 年第三季投入營運
面對國內電動車市場近年來持續蓬勃發展，尚騰汽車集團早已超前部署做好萬全準備，全面迎接保時捷品牌的純電新時代。
全新台南保時捷中心也將同步設置 Porsche Turbo Charging 直流電 DC 快充站，並將採用目前台灣保時捷規範中最高功率的直流電充電設備，以展現尚騰汽車集團對於保時捷客戶的重視，明年正式落成啟用後將為南台灣地區的保時捷電動車主，帶來最快捷便利的充電新體驗！
對此，今天蒞臨現場見證上樑儀式典禮的台南市長黃偉哲表示：「台南市政府非常感謝也十分支持尚騰汽車集團深耕台南並提供大規模投資，這不僅將能帶動在地汽車市場的產業發展且增進就業機會，更重要的是為大台南地區引進全新世代電動車生態鏈，對於南台灣電動車市場在使用觀念與推廣方面將有莫大幫助！台南府城作為台灣歷史最悠久的古都，我們期待這座得天獨厚的美麗城市，能夠在保留傳統與追求創新二者相互融合的過程中，展現最強大的發展能量！」
作為南台灣最新穎且現代化的頂級豪華汽車建築新標竿，全新台南保時捷中心預計將於 2022 年第三季正式開幕投入營運行列，未來更將以創新經營格局展現深耕南台灣豪華車市的企圖心。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：「非常感謝台灣保時捷給予尚騰汽車集團全體團隊的高度肯定，從今年初率先啟用的台南保時捷都會概念店（Porsche Studio Tainan），以及今天的上樑儀式典禮，象徵著我們又朝著目標向前跨出一大步，尚騰汽車集團計劃在全新台南保時捷中心落成啟用後，未來陸續規劃更創新且多元化的經銷據點，搭配 Porsche 旗下完整的產品陣線與高規格軟硬體服務，我們非常有信心能為南台灣消費者及保時捷車主，帶來獨一無二的品牌體驗和創新服務。」