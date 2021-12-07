▲ 國瑞汽車舉行2021年度獎學金頒獎典禮

我是廣告 請繼續往下閱讀
國瑞汽車秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，自 2001 年起設立獎學金，希望透過獎學金的頒發鼓勵莘莘學子努力向學，並對國內的教育發展，貢獻一份心力。至今 21 年來，國瑞已累計頒發獎學金給近 2600 名優秀學子，累計捐贈的奬學金總額達 2285 萬元。
國瑞汽車林永裕總經理在典禮致詞中表示：國瑞汽車是 Toyota 在台灣，唯一授權的汽車製造廠，成立 37 年以來，一直秉持著落實在地製造、深耕台灣的理念，持續從母廠引進新設備、新技術，也致力提升國產化率，開發符合國內消費者需求的魅力車款，並同時在環境保護、慈善公益、TPS 異業輔導、教育文化等各個領域積極推動多項社會貢獻活動，特別是教育部分，今年國瑞汽車增加「特別優秀學生獎」對於連續兩年獲得獎學金而且成績比上一回更進步，並維持 90 分以上的同學給予特別獎勵，此外，今年亦擴大增設技能交流學校與技職汽修科系學生名額，希望藉此鼓勵大家持續努力、勤奮向學。
林總經理也勉勵同學們不要放棄任何希望，現階段要好好努力學習、把握任何學習之機會，努力開創屬於自己的人生。國瑞汽車獎學金的金額雖然不高，但是希望能夠為同學們減輕一點家庭經濟上的負擔，讓同學們能感受到來自社會的關懷，將來自己長大，踏入社會工作後，若也有餘力時，也能夠保有一顆感恩的心，回饋社會。