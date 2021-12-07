蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手破200萬個品牌共同歡慶
根據資策會調查資料指出，有高達7成台灣消費者經常參加電商購物節，其中雙12更名列在前三大台灣民眾最常參與的電商購物節！蝦皮購物為回應台人對雙12年末購物的期待，在「12.12狂歡生日慶」傾全站之力，祭年末大紅包「億萬購物金」、10張0元起全站免運券等多重優惠外，同時攜手「欣葉」與「饗賓」兩大餐飲集團提供破億優惠，並於12日再加碼釋出麥當勞六塊鷄塊1元即享券，及1元蝦皮店到店的大杯經典熱可可。另外雙12期間我們更攜手26家銀行祭出最高回饋5000刷卡金，其中國泰世華蝦皮購物聯名卡更最高回饋26%！邀請消費者與蝦皮購物一同慶生！
生活中心／綜合報導
2021-12-07 20:00:00
在年末購物需求旺盛與多重優惠的加持下，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」自11/26活動開跑後，即吸引剁手族熱烈搶購，短短五天已經有超過200萬人領取免運券，且消費需求相較去年同期成長超過三成。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物觀察年底聖誕節、跨年等聚會較頻繁，帶動贈禮需求提升，另外也觀察到民眾會於年底汰換居家用品及大型3C家電，在此消費行為帶動下，有望為雙12檔期注入強勁的銷售動能；蝦皮購物『12.12狂歡生日慶』首周已創下消費需求相較去年同期成長超過三成的佳績，並且我們當日也將攜手破200萬個品牌及店家共同歡慶！」
蝦皮購物為分享「12.12狂歡生日慶」的喜悅給所有用戶，12/12攜手百大國際知名品牌，整點推限時瘋搶1折起，Switch紅藍主機+健身環生日驚喜價，下殺1折只要1298元。此外，已進入寒冬的12月，貼心的蝦皮購物更與星巴克、麥當勞一起推出暖冬點心，麥當勞六塊麥克鷄塊即享券只要1元、星巴克大杯美式也下殺90元有找，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」就是要讓你買得開心、還能享受暖心小點。
搶攻年末購物商機，蝦皮購物攜手飛利浦、ASUS、APPLE等百大國際知名品牌，集結年度趨勢商品，推出生日優惠價，讓你趁年末這波優惠一次購足好康！保養必需品大補貨，就選流血價1580元的理膚寶水極效三重酸煥膚精華；1000元有找的霓淨思 極透光亮白淡斑精華超值組，兩大保養聖品幫你養出水嫩肌；主婦必備的居家幫手伊萊克斯 超級完美管家除蟎版下殺６折起，驚爆價7777元，現在買最划算！飛利浦 舒眠抗敏空氣清淨機優惠價8888元，直接幫你現省3000元！想換手機趁現在，ASUS ZenFone 8 8G／128G生日價只要15990元、還有年度話題新機APPLE iPhone 13 Pro優惠下殺５折，只要16450元。