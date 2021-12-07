全國總統盃舉重錦標賽新秀竄出　王新琇三破全國紀錄

110年全國總統盃舉重錦標賽再度出現一名舉重新星，台南市國立白河商工王新琇在女子81公斤級繳出抓舉89公斤、挺舉109公斤，總和198公斤封后，且打破青少女抓舉、挺舉總和三項全國紀錄，及青女組抓舉全國紀錄。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-07 22:33:18
王新琇國小是田徑隊鉛球選手，國一被啟蒙教練曾上源發掘才轉練舉重，但王新琇個性叛逆，多次逃避訓練與同學出去玩，前年底又出車禍，成績狂掉20公斤，一度放棄舉重，所幸曾上源苦口婆心不斷的規勸，並與王新琇家人懇談，才一起讓王新琇重新舉起槓鈴。
目前高二的王新琇已連兩年在全中運奪金，去年以高中生的身分挑戰全國運動會，拿下第5名，潛力驚人。曾上源說，「全運會越級打怪，不刻意降體重，主要是讓她提前感受成人組的實力，也更有前進的動力。」
本次總統盃王新琇節食減重6公斤，順利在81公斤奪金。曾上源透露，「本次策略主要是開把先保住金牌，之後再挑戰全國紀錄，但我只給她一次的機會，若一次試舉不成功，就放棄挑戰，主要是不希望受傷。」王新琇很爭氣，抓舉和挺舉都僅試舉2次，就達成目標、收工。
身高161公分的王新琇，未來將鎖定區間在76至81公斤級，曾上源認為，「希望王新琇按部就班成長，不強求挑戰紀錄，現階段以打底和保持健康為第一優先，等身體發育完成，自然能有好成績。」