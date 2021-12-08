《美股》Omicron擔憂續減　Nasdaq指數上漲3%

MoneyDJ新聞 2021-12-08 06:32:17 記者 黃文章 報導
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美股週二上漲，週一表現落後的科技股出現補漲，那斯達克指數上漲3%，費城半導體指數更大漲將近5%，因市場對新冠變異毒株奧密克戎（Omicron）的擔憂持續消退。道瓊指數本週連續兩天累計上漲1,100點，已經基本收復了因為Omicron所引發的跌幅。除了領軍的科技股以外，分析師也看好能源股的表現，主要因為油價回升，以及國際油市供應吃緊的基本面支撐。
道瓊工業平均指數12月7日終場上漲1.40%（492.40點）、收35,719.43點。標準普爾500指數上漲2.07%（95.08點）、收4,686.75點。那斯達克指數上漲3.03%（461.76點）、收15,686.92點。費城半導體指數上漲4.97%（188.68點）、收3,988.75點。
道瓊指數前五大權重股當中，聯合健康保險（權重8.61%）上漲1.00%，家得寶（權重7.78%）上漲0.12%，高盛（權重7.28%）上漲2.78%，微軟（權重6.10%）上漲2.68%，Salesforce.com（權重4.84%）上漲3.18%。
Independent Wealth Solutions Management投資組合經理米克斯（Paul Meeks）表示，科技股以及增長股更會受到升息的影響，市場都在關注週五將公布的消費者物價指數，因這是提供投資人揣度聯準會貨幣政策力度的一項數據。從另一方面來說，科技股對貨幣政策逐漸轉向鷹派的利空已經相當完整的反映了，這也成為科技股展開反彈的契機。
LPL Financial首席市場策略師迪特里克（Ryan Detrick）表示，自從世界衛生組織揭露新冠變異毒株Omicron以來，市場經歷了一場動盪的時期，但是必須指出的是，從2020年3月的低點以來，股市已經上漲了110%，而任何市場都不會永遠上漲，因此雖然下跌會令投資人受挫，但這完全是屬於正常的範圍。迪特里克認為Omicron所造成的多數衝擊以及損失，都有望在明年初恢復；而就算消費信心以及企業獲利會有些許的下滑，整體市場的未來前景仍然是偏多的。
高盛集團（Goldman Sachs Group）執行長所羅門（David Solomon）表示，投資人不應指望股票和其他資產的多頭市場會繼續下去，並建議進行適當的風險管理。該行預計，未來幾年，股票和許多其他資產的報酬率不會達到過去幾年的水平。所羅門認為，美國國會和聯準會對經濟和市場所造成的影響比新冠疫情更大，隨著支持政策將在未來逐步撤出，投資人應該注意風險並制定相應的計劃。
所羅門認為，當前主要問題可能是通膨，因通膨正以30多年來最快的速度上升。他指出，美聯儲在2004-2006年期間對通膨做出了反應，從2004年6月到2006年6月共升息17次。在此期間，幾乎所有的資產都在虧損，包括股票，唯二贏家是石油和黃金。所羅門指出，歷史並不是一定會重複發生，但適當的風險管理仍然是必要的。
標普500指數11大類股全面上漲，資訊科技類股以3.25%的漲幅居冠，能源類股以2.82%的漲幅居次。各類股漲幅分別為：通訊服務（1.41%）、可選消費（2.60%）、基本消費（0.36%）、能源（2.82%）、金融（2.05%）、醫療保健（1.27%）、工業（1.36%）、資訊科技（3.25%）、原材料（1.99%）、房地產（1.89%）、公用事業（0.91%）。
個股表現部分，科技龍頭：蘋果（3.54%）、微軟（2.68%）、谷歌（2.95%）、亞馬遜（2.80%）、臉書（1.55%）、特斯拉（4.24%）。半導體晶片：美光（4.10%）、超微（4.16%）、賽靈思（4.87%）、Nvidia（7.96%）、高通（4.71%）、德州儀器（2.27%）、英特爾（3.10%）。台股ADR：台積電ADR（2.67%）、聯電ADR（4.15%）、日月光ADR（5.88%）、中華電信ADR（-0.12%）。
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資料來源-MoneyDJ理財網