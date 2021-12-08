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中職／卸任富邦悍將領隊　蔡承儒親曝心聲

▲前任富邦悍將領隊蔡承儒。（圖／蔡承儒IG)
▲前任富邦悍將領隊蔡承儒。（圖／蔡承儒IG)

記者吳政紘/綜合報導

2021-12-08 09:18:28

被球迷稱為「少主」，也是富邦悍將創隊領隊的蔡承儒，昨日在IG深夜發文，親自透露卸任的想法，他也坦承，能花在球隊的時間越來越少，為了球隊、自己，以及家人的相處時光，才忍痛卸任。

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以下為蔡承儒IG全文：

其實卸任悍將領隊這件事我去年開始就有開始想過，因為19、20年陸續接任金控創投總經理和投資總處副總處長，所以能花在球隊的時間越來越少，光是白天排會議就要有許多取捨。制服組通常非賽季的各項規劃可能還比季中忙，加上棒球賽季一年120場，一週打五場，就算不用每場都到，每場還是要關心，每天還是花費許多心思在棒球，加總起來的時間也是不少。加上棒球的非賽季剛好是籃球賽季，籃球的非賽季剛好是棒球賽季，經營兩支球隊和平常的工作，基本上全年的白天、晚上、平日、週末都處於緊繃高壓的狀態，一轉眼也就這樣過了五年(感覺也老了不少)。我知道這種方式沒辦法持久，但每想一想最後還是會捨不得，畢竟對球隊有很深的情感。然而，有一天總是要面對現實，為了球隊好，還是有專職的領隊比較好。為了自己好，回歸正常些的生活型態，多花點時間給家人跟小孩，更專注在幾個工作領域，好像也是我需要的。

我的初衷是要為台灣體育盡一份心力，未來只是轉換一個方式，用一樣的熱情繼續為悍將加油。今天最想說的是謝謝所有悍將的球迷！謝謝你們一路以來對球隊的支持和給我的鼓勵，我會永遠銘記在心。很榮幸能參與悍將從零到一的過程，與球團同仁、球隊成員和所有的合作夥伴們一起打拼，這段時間我學習到很多，也非常充實，我會好好珍惜這段回憶！謝謝你們給我的一切，謝謝棒球⚾️
Love you all 

Chris


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