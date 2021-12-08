台股早盤漲逾190點攻高17988點 半導體、鋼鐵、航運強勢
美股道瓊昨（7）日收漲492點，激勵台北股市今（8）日開盤後大漲190點，來到17988點。權值股台積電早盤漲3元，來到610元。其他，聯電、世界先進、日月光漲幅都超過1到3%。至於盤面焦點為鋼鐵族群與航運股。
記者許家禎/台北報導
2021-12-08 09:29:41｜2021-12-08 09:32:27
道瓊工業指數7日上漲492.40點，或1.40%，收35,719.43點；標普500指數上漲95.08 點，或2.07%，收4,686.75點；那斯達克綜合指數上漲461.76點，或3.03%，收15,686.92點；費城半導體指數上漲188.68點，或4.97%，收3,988.75點。
台北股市今天開盤漲48.14點，加權股價指數以17845.06點開出，沒多久就大漲超過190點，來到17988點，攻萬八僅一步之遙。而權值股台積電早盤漲3元，來到610元。聯電漲1.8%，來到67.7元。世界先進漲1%，來到164元。日月光漲逾3%，來到107.5元。
其他，聯發科早盤漲2%，來到1095元。股王矽力漲逾4%，來到4405元。鴻海漲約1%，來到107元左右。而盤面上，航運股持續強勢，長榮、陽明漲逾2%，萬海漲超過4%。其他，新興、裕民、志信也漲超過2%。至於鋼鐵族群也紅通通，高興昌、豐興、燁興、中鴻、官田鋼、千興、盛餘、彰源漲1到4%。