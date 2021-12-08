職人專訪》從生活出發　青年職人呂浴珊用金工開創人生

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呂浴珊說，大部分的人對「金工」的想法，都會定義在珠寶這一塊，但其實只要是金屬創作工藝都可以叫做金工。生活中有很多人對戒指很感興趣，技法也相對簡單。呂浴珊在碩士班時的畢業創作《漢寶一號》，就是以自己的愛犬作為雛形來創作；金屬在浴珊的創意及巧手中，彷彿擁有嶄新的生命力及世界觀，而她善用銅、鋁、鈕扣等多元媒材、金屬機關、不對稱比例的金工創作風格，也讓她的作品獨樹一格，也曾以特殊金工材質文具申請至香港、日本《國際藝術展覽會》進行市集展售及海外進修，不僅拓展自己的視野，也讓創作更加豐富多變。
呂浴珊利用自家的空間規劃成金工工作室，初期只是自己接案，呂浴珊將自己的作品貼上IG，透過網路的力量，竟有許多網友向她詢問表示想要親自手作，希望呂浴珊能夠開課教學，甚至還有遠自香港的朋友前來登門求教。透過網路，許多雙北對金工有興趣的民眾也找到她，因為價格上的落差，在桃園開設工作室的呂浴珊，比起台北和新北更有競爭力。
從課程講師慢慢走向創業的專業職人，呂浴珊表示，參與青年局提供的職人輔導計畫，讓她擁有在興光堡壘開課的機會，也接觸到更多不同類型的學員，曾有學生因為上了青年職人工作坊系列課程後，仍主動前來工作室學習相關技巧或訂製作品。也因為青年局安排的行銷推廣活動，讓她多了於媒體曝光的實質經驗外，同時開始思考如何以數位化方式呈現金工作品及課程，了解民眾的需求及獲得欣賞目光，加速拓展自己更多產品線及客源。
桃園市政府青年事務局表示，今年開始的職人輔導規劃方向，讓職人學習不同階段商業經營管理及行銷策略概念等基礎知識，增加創業成功機會與存活率。此外，同時提供完整的培力、交流、媒合、行銷宣傳及創業輔導機制，期待青年局可以成為桃園市青年文創資源整合平台，打造『桃園青年職人品牌』。