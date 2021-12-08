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PopCat、NFT是什麼？台灣人年度10大問題　熱搜第一是它

▲你一定覺得這隻貓非常眼熟，知名迷因 Pop Cat被改成點擊遊戲「PopCat」，在全球走紅。（示意圖／取自Shutterstock）
▲你一定覺得這隻貓非常眼熟，知名迷因 Pop Cat被改成點擊遊戲「PopCat」，在全球走紅。（示意圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-08 10:48:14｜2021-12-08 11:32:29

Google今（8）日公布台灣2021年度搜尋排行榜，在快速竄升關鍵字總榜中，由「NBA」史來首次奪下熱搜冠軍；本土疫情影響之下，「疫情」、「疫苗預約」、「1922」、「五倍券」等關鍵字也相繼上榜。除了總榜之外，Google也公布年度「什麼」關鍵字排行榜，可看出台灣民眾今年對哪些事物最感到好奇，最終由「Clubhouse是什麼」奪下冠軍。

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▲Google公布2021年台灣民眾最熱搜的「什麼」排行榜。（圖／Google提供）
▲Google公布2021年台灣民眾最熱搜的「什麼」排行榜。（圖／Google提供）

Google表示，台灣民眾喜歡用「什麼」關鍵字來搜尋想要得知的資訊，像是今年2月急速爆紅的語音社群「Clubhouse」，由於採用邀請制，必須收到朋友邀請才能下載使用，且每人手上邀請函有限，不能廣發，在「門票」一票難求的狀況下，讓人更想加入，一時之間在臉書社群大洗版，雖然下半年隨即在台灣市場退燒，但也一舉衝上台灣民眾最多詢問的「什麼」排行榜冠軍。

此外，今年科技產業最夯的話題「元宇宙」，以及搭上元宇宙熱潮、交易量倍增的非同質化代幣「NFT」都雙雙入榜。熱門話題方面，集結鄉民之力讓台灣多次拿下世界冠軍的「PopCat」點擊競賽，堪稱平民版奧運，帶動「PopCat是什麼」擠入前三名。

「PopCat」是一款由3名英國大學生創建的網路遊戲，玩家透過任何方式點圖片，或是按下螢幕、鍵盤，就會讓Pop Cat的嘴巴快速開合、獲得分數，簡單來說，就是拼手速點擊。今年8月12日台灣總點擊次數達到54.61億次，在當時一度成為世界第一，隨後其他國家立即加入拉鋸戰，8月18日台灣網友點擊數達到1000億次，徹底發揮了鄉民之力。

▲「PopCat」是一款網頁遊戲，玩法很陽春，就是用手指、滑鼠、鍵盤瘋狂點擊，卻讓全球玩家陷入瘋狂。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲「PopCat」是一款網頁遊戲，玩法很陽春，就是用手指、滑鼠、鍵盤瘋狂點擊，卻讓全球玩家陷入瘋狂。（圖／記者黃韻文拍攝）

上榜的還有「1450是什麼」，該詞起初源自於農委會編列1450萬預算，聘請社群小編澄清不實報導、避免民眾遭假消息誤導受害，但被質疑此舉是拿人民的錢來養網軍，「1450」後延伸成為民進黨網軍的代名詞。

因為名人用來觀看未經授權的奧運轉播而聲名大噪的「安博盒子」也在榜上，有趣的是，上榜的還有「打完疫苗吃什麼」、「藝fun券買什麼」，民眾發問都緊跟時事發展。
 

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