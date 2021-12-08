全球面臨「少子化」危機！馬斯克示警：恐危及人類文明
全球首富馬斯克（Elon Musk）的一言一行往往備受關注，過去他就曾向「人類（Humankind）」喊話「本是同根生，相煎何太急」，經常向人類的未來表達關心，更竭力發展太空任務科技，強調未來人類必須到太空才能續存。日前，馬斯克更向媒體表示，全球性的少子化對人類文明來說是個嚴重的危機。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-08 10:42:31
根據《CNBC》報導，馬斯克於周一出席《華爾街日報》活動受訪時提到關於少子化的危機，他認為目前地球人口「還不夠多」，但卻有太多「聰明優秀」的人認為人口過剩，「但這其實完全相反，要是人們不打算繼續生養更多小孩，人類文明將會走向崩壞」。
至於媒體問及馬斯克是否用行動證明他的觀點，膝下有6子的馬斯克坦言「我試著想建立一個好的典範」。事實上，馬斯克的確是在這個全球少子化危機下，罕有的生育了6個孩子，過去他與第一任太太的小孩不性夭折後，便透過人工受孕誕下一對3胞胎和雙胞胎。
近期更是與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）共同養育愛子「X Æ A-12」，光是幫寶寶取名就費盡心思，先前更在遠端視訊出席美國國家研究院太空研究委員會（National Academies Space Studies Board）的會談時，大方抱著兒子「X寶寶」現身，可愛曬娃的模樣也足以表示對新生兒的疼愛與期待。