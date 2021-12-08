是否參選桃園市長選戰？謝立功：市民認同我當仁不讓

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謝立功表示，桃園身為國家門戶，是一個新興發展中的城市，需要更好的建設與發展，但民眾黨發現很多桃園市民不滿，尤其但這幾年桃園財政負債高築，債留子孫的作法並不正確，不能靠亂花錢博取市民信任或證明有在做事。
謝立功指出，桃園航空城或第三跑道等重大建設本來應該可以興利，但近來聽到不少黑幕傳言，民眾黨身為在野黨，希望能做為強有力的監督黨，讓桃園發展的更好，「讓人民經濟生活更好是桃園市民最需要的。」
上週末民眾黨立委蔡壁如出席國民黨在桃園舉辦的公投說明會，引起外界好奇「桃園藍白合」的可能性，「我們不排除跟任何政黨合作，跟無黨合作都可以」謝立功強調，合作不是為了政黨利益，而是整個全民的利益，如果議題對全民有利，都可以合作。在市長選舉上當然可以展現出來，但在平時就是靠議題的合作，「不是只有藍白合，也可以綠白合，其它任何政黨或第三勢力若能整合一起，才能發揮監督政府的功效。」
談到明年桃園市長人選，謝立功說，接下來包括他個人都會更密集聽取地方聲音，一方面瞭解桃園還有哪些地方可以做得更好，同時找到對的人、市民會認同的人，「這就是民眾黨要努力的，如果這件事能夠找到對的人來處理，當然就是市長候選人」。記者追問人選是否就是他？謝不諱言表示，若桃園市民認同他，「我當仁不讓」，重申民眾黨一定會挑出適合的人來解覺桃園現在面臨的問題。
至於市議員部份，謝立功表示，黨內每個月都會開選舉決策委員會，目前桃園地方黨部規畫作業中，也歡迎各界推薦人才，提名期程保持彈性，不見得一次就會把桃園所有參選人選提滿。