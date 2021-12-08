涉浮報看診費！重量級教授名醫也捲入 7牙醫1行政交保
三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，被檢舉疑利用人頭開診所、冒用他人名義詐領健保補助逾百萬元。檢調9月首度發動偵查作為，訊後將李聲押獲准後，又循線追出不少三總牙醫師涉集體浮報看診費用。檢調昨發動第三波搜索，約談7名牙醫及1名行政人員到案，今（8）日凌晨諭令交保。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-08 11:20:39｜2021-12-08 11:30:19
檢方認為，口腔贋復科主治醫師莊傳宗、牙科部住院總醫師孔令瑜涉犯《刑法》詐欺等罪嫌，各諭令50萬元交保；國防醫學院教授、植牙部主治醫師謝義興，口腔顎面外科科主任陳元武，口腔贋復科主治醫師王宜斌、周韋廷，家庭牙科暨口腔診斷科專科住院醫師蕭宇各以20萬元交保；行政人員高金玲以40萬元交保。
全案起因檢調獲報，指李宗益除了在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師外，也在桃園市某私人診所兼職看診，並冒用他人名義申報健保補助，自去（2020）年起涉與診所負責人合謀，製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉犯偽造文書、詐欺等罪。
台北地檢署9月7日首度指揮桃園市調查處兵分4路搜索，約談李等6人到案，複訊後對李聲請羈押禁見獲准，另諭令李妻張女以100萬元、診所林姓牙醫100萬元、診所白姓護士10萬元交保。
11月23日檢調發動第二波搜索、約談5人到案，訊後諭令掛名醫師呂子亮30萬交保、牙醫陳育瑩60萬交保、行政人員林岱儀5萬元交保，牙材商王家莉一度遭聲押禁見，但法官裁定交保候傳。
檢調持續追查，發現具有教授身分的重量級牙醫也疑似向醫院浮報看診費用，因此發動第三波搜索約談，至於被約談到案的7名醫師是否有詐領健保補助，仍須進一步釐清，全案朝詐欺及偽造文書罪偵辦。