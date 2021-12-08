2021年度十大夯戲！《魷魚遊戲》只排第二　冠軍看過必哭

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Google統計今年搜尋量暴增幅度最高的10大戲劇，冠軍由陸劇《錦心似玉》奪下，男主角是台灣人相當熟悉的「小太陽」鐘漢良，而女主角則是飾演《以家人之名》在台打開知名度的譚松韻，兩人新鮮組合在未上映時就引發關注。
《錦心似玉》雖是典型的先婚後愛古裝劇，且只講述一個男人的後院「家內事」，並沒有華麗的心機宮鬥，劇情架構看似清淡樸實，後勁卻相當實在，羅十一娘與侯爺兩人之間甜撒糖、虐到爆的分合，最終收服了萬千女性，大結局哭翻一票網友。
除了陸劇《錦心似玉》、《你微笑時很美》等備受矚目，透過新穎題材反映韓國社會問題的《魷魚遊戲》，不只風靡全球，也擠入台灣網友熱議的年度夯劇。此外，入榜的兩部台劇，分別是逼真呈現打火英雄任務現場的《火神的眼淚》，以及改編自得獎小說《傀儡花》的歷史劇《斯卡羅》，都受到台灣民眾高度關注。
雖然今年國片熱度不及去年，但在金馬獎獲得四項大獎提名的《當男人戀愛時》，強勢奪下Google台灣2021年度快速竄升電影冠軍，真實反映社會底層人物的愛情故事，票房開出長紅；而一度無法進入院線播映的好萊塢電影，今年強勢回歸，包括《永恆族》、《沙丘》、《尚氣》及《黑寡婦》都上榜。