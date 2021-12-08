布林肯警告北京：動武改變台海現狀將是重大錯誤

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布林肯不願多談美方會怎麼回應俄羅斯入侵烏克蘭，僅說美方可能祭出「影響深遠的經濟措施」。布林肯形容當前危機「比烏克蘭還大」，並說俄羅斯企圖以武力改變另一國疆界，威脅存在已久且獲廣泛接受的國際秩序。
談到中國，布林肯說北京為自身利益企圖重塑版圖，對台海現狀愈來愈不滿意。過去40多年台海和平穩定，台灣民主蓬勃發展、經濟繁榮、對國際社會貢獻良多；美方恪守一中政策、依循台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛。
被問及最終少了美台並肩作戰上述方針是否可行，布林肯僅說：「我們的承諾是確保他們有能力自我防衛，我們將繼續確保情況就是如此。」
面對主持人追問台灣是否需要孤軍奮戰，布林肯回答：「如果北京決定片面以武力改變現狀，那將是個重大錯誤。」
布林肯3日出席路透社舉辦的「NEXT虛擬全球會議」談論台海情勢時說，中國近年加大施壓台灣力道，企圖改變現狀。他警告，北京若犯台恐會是「災難性決定」，美國會致力確保台灣有能力自我防衛。
他當時說，北京進行挑釁軍事作為，試圖孤立台灣，不讓台灣與國際社會往來，「這才是危險之處」。
拜登與蒲亭今天稍早視訊會議結束後，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）媒體簡報時被問及若俄羅斯入侵烏克蘭，中國可能同時採取行動武力犯台，美國是否做好因應準備。
蘇利文回答，美國將採取嚇阻與外交的一切行動，以確保台灣永遠不會發生這樣的狀況，並致力避免烏克蘭遭到入侵，「這是我們目前的政策目標，這是我們目前採取的步驟」。（編輯：陳惠珍）1101208