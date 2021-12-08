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日媒：日本駐中使館觀光宣傳　遭官方因疫情取消

▲日本駐中國大使館原訂7日舉行的觀光宣傳活動，因北京要求加強防疫措施而喊卡。（圖取自Unsplash圖庫）
▲日本駐中國大使館原訂7日舉行的觀光宣傳活動，因北京要求加強防疫措施而喊卡。（圖取自Unsplash圖庫）

中央社

2021-12-08 16:10:30

（中央社記者邱國強北京8日電）日本駐中國大使館原訂7日舉行的一場線上、現場結合的日本觀光宣傳活動，因北京市防疫部門要求而喊停。館方向受邀來賓表示，先前曾為此與官方緊密溝通，對這一結果極其遺憾。

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綜合共同社報導及新浪微博訊息，日本駐中國大使館除一一通知受邀來賓活動取消外，並於6日晚間9時20分透過官方微博宣布，這項活動因「受新冠（COVID-19）疫情影響」而取消。

一名受邀的中方相關人士向中央社記者證實此事，指這項活動是由於疫情因素，在官方要求下被取消。他並表示，據自己所知，北京近來只有上週新增1名確診病例。但既然官方有要求，相信使館也只能配合。

綜合中國媒體報導，北京市近來僅有1名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例在12月2日確診，在此之前已連續16天沒有本土確診病例出現。

共同社報導，日本駐中國大使垂秀夫在通知中國受邀來賓活動取消的信函中表示，館方「一直在與北京市和中國政府有關部門緊密溝通並進行準備。作為主辦方『並非本意，極其遺憾』」。

綜合報導及館方公告，這場活動名為「日本Go購夠！@大使官邸」，共邀請約250人參加，內容為宣傳日本旅遊景點、文化和飲食。除現場活動外，還計劃與在網路上有影響力的中國網紅等人合作，進行現場直播。

報導指出，日本駐中國大使館上週末收到了北京市官方的提醒傳真，館方為此努力加強了活動的相關防疫措施。

日本近來正面臨是否要隨美國、澳洲對北京冬奧進行外交抵制的兩難。理由是中國外交部日前明確表示，中方先前已表達支持東京奧運，日方也理應支持北京冬奧。

此外，日本前首相安倍晉三日前公開發表「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」的主張，引發中國強烈不滿，中國外交部更為此約見垂秀夫提出交涉。（編輯：繆宗翰）1101208

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