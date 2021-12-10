求子心切！網友最關心「不孕症」話題 查補助資格最熱門
新冠病毒肆虐全球兩年，原本預期很多民眾「宅在家」可能有助於生育率的提升，不過包含台灣、日本、美國等國家，迎來的卻是「疫後嬰兒荒」，中華民國生育醫學會委託網路溫度計，針對「不孕症補助熱議話題」做出討論聲量調查排名，其中發現第一名為「補助政策中不孕資格是什麼」，其次是「不孕症補助機構有哪些」、「夫妻才能申請嗎？」台灣生殖醫學會秘書長何信頤表示，補助政策中的不孕資格，必須要夫妻雙方有一方具有我國國籍，且妻子年齡未滿45歲、具不孕症診斷證明，且要為夫妻才能申請。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-10 07:30:00
何信頤強調，儘管做過試管失敗，只要妻子年齡未滿45歲也能申請補助，妻子年齡小於40歲，可補助上限為6次，40~44歲則上限為3次（每胎補助），為了鼓勵生育，成功生育後，第二胎可以重新計算補助次數。針對不孕補助申請，要經人工生殖機構施術醫師診斷為不孕夫妻，須接受體外受精人工生殖技術（試管嬰兒）。
針對民眾不孕因素調查，也發現多數為女性不孕成因，佔比54.7％，其中又以卵巢因素為最大宗（33.4％），其他還有子宮內膜位移症、輸卵管等因素；而佔比10.9％的男性不孕原因，則是以陰莖、睪丸、內分泌等問題為主。
知名網紅小廚娘邱韻文也分享自己的求子歷程。她表示自己在23歲生下第一胎後，一直到25歲決定生二寶，卻發現備孕苦等三年都沒消息，現在在政府擴大補助試管後，開始積極接受試管嬰兒療程，盼能成為一家五口。