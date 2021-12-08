乾癬是什麼？ 哪些部位出現徵兆要注意？ 醫師：亂吃「補品」影響免疫力恐大爆發

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關節痛、指甲變形、皮膚出現紅色斑塊都跟乾癬有關？內湖國泰診所皮膚科羅陽醫師表示，乾癬是一種免疫失調疾病，會使皮膚細胞生長速度增加，造成快速脫屑，最大特徵是皮膚表面會有界線清楚的紅色斑塊，並帶有銀白色碎屑，好發部位包括頭皮、耳後、膝蓋、手肘、股溝，氣溫溼冷時症狀容易更明顯。
羅陽醫師指出，乾癬患者的指甲會出現類似水滴型的凹陷，且帶有一點一點的斑點。病人也可能出現指甲易脆、易裂，容易與灰指甲混淆。統計發現，約有10%-30%乾癬病人會發生「乾癬性關節炎」，發生在肢端時會導致手指粗大、紅腫熱痛，或引起阿基里斯腱疼痛。此外，乾癬性關節炎也可能發生在脊椎，易與姿勢不良、退化性關節炎等混淆。
乾癬如何診斷與發現？ 掌握336法則及早治療
羅陽醫師提醒，乾癬性關節炎經常與指甲問題同時發生，這表示乾癬已波及遠端關節，當有關節疼痛合併指甲變化時，且股溝、頭皮、耳後等部位發現有紅色斑塊，就要特別注意可能與乾癬有關。
羅陽醫師解釋，當懷疑是乾癬引起的皮膚病灶時，會進行切片檢查。部份乾癬性關節患者因症狀不嚴重，或手指彎曲度不明顯，初期可能較難判斷，則會透過影像輔助及抽血檢測發炎指數進行評估。
羅陽醫師說明，要及早察覺乾癬問題，應掌握「336法則」：如果乾癬發生在頭皮、指甲、皮膚皺摺3個部位；關節出現僵硬、紅腫、疼痛3個症狀；則應及早掌握6個月的黃金治療期。
乾癬有哪些誘發因子？ 還會引發身體其他疾病？
乾癬屬於免疫失調引起的疾病，不具有傳染力，但日常生活中不少因子可能促使症狀爆發。羅陽醫師指出，受傷、擦傷時可能誘發乾癬。傷口受到鏈球菌感染，與水滴型乾癬也有明確相關。另外，特定藥物如抗瘧疾藥物、奎寧類藥物、系統性類固醇、血壓藥物、鋰鹽類藥物，都可能誘發乾癬發作。
羅陽醫師提醒，過量飲酒也可能觸發乾癬。過度增強免疫力的食材，如靈芝、當歸、巴西蘑菇、冬蟲夏草等，都可能導致乾癬變得更為嚴重，食用前應注意自身體質。另外，壓力也會讓乾癬惡化，過去研究發現，約3到4成患者，因工作、課業壓力而有症狀惡化的情形。
乾癬不僅會造成皮膚病灶，更可能增加其他共病風險，羅陽醫師解釋，乾癬患者發生心血管疾病、糖尿病、代謝症候群的機率都更高。部份患者也會出現克隆氏症等發炎性腸道疾病問題。中重度的患者也可能出現乾癬性關節炎。乾癬病人因為壓力，容易憂鬱，因此心理疾病風險也較常人更高。
乾癬有哪些治療方式？ 妥善治療90%病灶能清除？
羅陽醫師表示，乾癬的治療方法包括口服的免疫抑制劑、紫外線光照治療、生物製劑等。健保目前給付範圍是兩線的口服免疫抑制劑與紫外線照光治療，如果治療後乾癬面積未改善、症狀仍嚴重者，才有給付生物製劑。外用藥膏則是使用含有維他命D衍生物混合類固醇成份為主。
羅陽醫師舉例，過去收治一名20多歲發病的患者，初期症狀為皮膚脫屑、乾燥，之後陸續發生指甲、關節疼痛，無法搬抬重物。疾病更影響日常生活，如帶孩子到游泳場館時，因大面積皮膚脫屑被禁止下水，孩子甚至希望他不要同去。眼看乾癬造成生活中諸多不順，於是積極配合治療，接受生物製劑治療後改善90%病灶，不但心情變得開朗，工作及親子關係都獲得改善。
乾癬病人如何做好日常照護？ 會影響免疫力食物別亂吃
乾癬病人除了積極治療，更要注意日常生活的自我照護。羅陽醫師提醒，乾癬病人如果覺得患部癢，盡量以輕拍取代搔抓。穿著毛料衣物時應避免摩擦身體，建議以寬鬆、棉質衣物為主。定期修剪指甲。
另外，乾癬病人應避免攝取影響免疫力的食物，如牛樟芝、冬蟲夏草等等。減少喝酒，少吃辛辣食物等較刺激性的飲食。由於壓力會促發乾癬，建議患者保持愉快心情、維持規律睡眠，避免情緒過度起伏。
羅陽醫師提醒，有些坊間說法將乾癬視為「癬」，相關的偏方、飲食說法眾多，任意嘗試可能反而導致症狀加劇，呼籲民眾有任何皮膚病灶問題，應至皮膚科就醫檢查。如果確診乾癬，積極治療可有效改善病灶，平日也可適當運動以促進心血管健康，惟外傷可能引發乾癬病灶，運動時應有妥當保護措施。
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