握手都怕傳染？ 他「異位性皮膚炎」慘被霸凌、求職碰壁！ 醫師：愈早治療控制效果愈好

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內湖國泰診所皮膚科羅陽醫師表示，異位性皮膚炎可視為一種「先天性過敏的遺傳疾病」，與身體免疫系統有關。部份患者是先天基因導致角質層缺乏保水能力，加上後天環境的過敏原與食物等刺激，導致症狀明顯加劇。夏天、冬天季節變化時，症狀也可能變得更為嚴重。
羅陽醫師表示，異位性皮膚炎盛行率以孩童居多，約60%會在1歲前出現症狀，85%患者在5歲前發病。病灶部位也有差異，嬰兒時期的異位性皮膚炎多發生在頭皮、四肢深側；成人則以手肘、膝窩等皺摺部位為主。
羅陽醫師指出，在成人異位性皮膚炎患者身上，「E型免疫球蛋白」（IgE）含量較高者，治療上困難度會更高，治療效果也較不理想，而且成年異位性皮膚炎的男性比例高出女性2倍，孩童期與嬰兒期較無明顯的性別差異。
異位性皮膚炎成年後更難好？ 自行擦藥恐變嚴重？
羅陽醫師表示，異位性皮膚炎症狀發生時，愈早治療控制效果愈好。有些病人小時候曾發生病灶，家長可能以為只是溼疹自行擦藥，等到國、高中之後異位性皮膚炎愈來愈嚴重，擦藥效果會更不理想。統計發現，5歲前發生異位性皮膚炎的患者，3/4會隨時間逐漸改善，仍有1/4症狀持續到成年後。
羅陽醫師舉例，曾收治一名年輕異位性皮膚炎病人，由於病灶面積很大，每天都穿長袖、長褲才敢出門，服役期間也因為疾病受到霸凌，進入社會後又因為大面積的紅腫、脫屑而求職不順，連握手等社交動作都會因皮膚脫屑引起對方害怕傳染。這類成年病患大多E型免疫球蛋白偏高，又因環境、食物引發過敏反應，增添更多生活困擾，建議及早就醫治療。
異位性皮膚炎如何評估？ 有哪些治療方式？
異位性皮膚炎的評估與診斷，主要以EASI(Eczema Area and Severity Index )的分數來判斷。羅陽醫師解釋，判斷標準包括病灶的厚薄部、紅腫及脫屑程度，較嚴重者還會出現「苔癬化」狀況。針對各項皮膚狀況給予分數，來評估病情屬於輕、中、重度等級。
羅陽醫師說明，當異位性皮膚炎進展到中重度時，可使用照光治療與口服免疫抑制劑，減少皮膚發炎狀況，部份患者使用低劑量類固醇，也能獲得不錯控制效果，惟可能有長期使用的副作用問題。
如果病人接受照光加上口服藥治療3個月後沒改善，病灶佔體表面積10%以上，則可以使用針對發炎細胞激素的生物製劑治療。目前6成以上病人使用生物製劑可達到75%的症狀改善。
羅陽醫師提醒，口服免疫抑制劑會影響血球、血色素、白血球指數等，治療前期病人應規律抽血監控，某類藥物則會影響肝腎功能，都需要根據藥物使用及病人狀況同步考量。如有B型肝炎的異位性皮膚炎患者就要避免使用肝臟代謝的免疫抑制劑。
異位性皮膚炎的日常生活照護？ 如何避免愈抓愈癢？
疫情期間，異位性皮膚炎患者接種新冠疫苗是否要格外注意？羅陽醫師表示，異位性皮膚炎患者接種疫苗前，須視目前的口服藥種類，可能進行短暫停藥。也要考量免疫抑制劑等藥物是否會影響疫苗副作用，因此打疫苗前應先諮詢主治醫師意見。
部份病人擔心是否需要抽血檢測過敏源，以避免異位性皮膚炎病情加重？羅陽醫師解釋，檢測過敏源較適用在中重度病人身上，一般程度患者以生活照護為主。提醒異位性皮膚炎患者，冬季如果有泡溫泉需求，務必泡完後盡快做好保溼動作。
羅陽醫師提醒，「保溼」是異位性皮膚炎的生活照護最重要的關鍵，並且避免皮膚乾燥與搔抓。搔抓會使角質層分泌發炎性細胞激素而使症狀加重，因此擦乳液、保溼絕不可省略，尤其男性病患勿因皮膚太油而忽略保溼動作，才不會發生皮膚愈抓愈紅、愈抓愈癢的惡性循環。
此外，異位性皮膚炎的瘙癢會影響睡眠品質，羅陽醫師解釋，這時可適時介入抗組織胺藥物控制搔癢問題。至於非類固醇類免疫抑制劑藥膏也有一定效果，但灼熱感、刺痛感較明顯，須視病灶對症下藥。醫師提醒，若有異位性皮膚炎的照護疑率，可至皮膚科諮詢醫師意見，及早採取正確治療。
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