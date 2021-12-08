冬天皮膚癢大爆發？ 與哪些疾病有關？ 亂擦藥膏當心「私密處」變薄萎縮？

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秋冬交替時節來臨，隨著冷氣團南下，許多人開始出現皮膚乾癢問題，在生活造成不小的困擾。內湖國泰診所皮膚科羅陽醫師表示，天氣變冷、陰雨天等外在環境因素改變，會引起皮膚過度乾燥，如果本身肌膚角質層保持水分的能力較差，症狀可能更為嚴重。
羅陽醫師指出，冬季氣溫下降，皮膚乾燥的患者可能會發生「缺脂性皮膚炎」，由於皮脂線分泌油脂減少，而冬天角質層含水量會降低，會引起溼疹與搔癢。應注意適度保溼護膚，避免皮膚過度乾燥。並減少搔抓患部，防止發炎加重。
除了缺脂性皮膚炎，不少皮膚疾病在濕冷時也容易惡化。羅陽醫師說明，包括異位性皮膚炎、乾癬，都可能在冬天症狀加重。以成人異位性皮膚炎而言，大多好發在身體的「皺摺處」，如手腕、手肘、膝窩、脖子、腋下等區域。發作更厲害時，甚至會造成全身大面積的病灶。
乾癬則好發於頭皮和指甲，若頭皮出現較厚的、大面積的銀白色脫屑，或甚至已經出現關節部位疼痛，都是乾癬發生警訊，建議就醫接受進一步檢查。羅陽醫師建議，只要皮膚有大面積紅疹、發炎，卻不清楚發生原因，患部甚至滲出組織液、嚴重影響到日常起居，皆建議盡早至皮膚科就醫。
混合型藥膏用錯部位 當心皮膚變薄、萎縮
發生皮膚過敏、紅腫等症狀，不少人會自行購買藥膏敷用。羅陽醫師表示，一般藥局販售的大多是「混合性藥物」，一種藥物可能兼具「止癢」和「消炎」作用，這類廣效性藥物在一開始時也許能改善症狀，但如果沒有正確使用，皮膚狀況可能會更為棘手。
羅陽醫師解釋，這類混合性藥膏可能同時含有抗生素、低劑量類固醇、抗黴菌成分，運用不當會造成皮膚負面影響。比如類固醇接觸到較為脆弱的私密部位，如胸部、會陰部，會造成該區域皮膚變薄、萎縮，引發微血管擴張，還可能導致黴菌感染。若未對症下藥，長期使用混合性藥物，恐怕會出現更嚴重的皮膚問題。
羅陽醫師表示，外用類固醇藥物的濃度不一，不同身體部位適用的濃度也有差異。例如將臉部專用的類固醇藥膏，塗抹在手腳掌的病灶上，由於皮膚厚度差異，症狀可能完全不見改善。民眾有任何皮膚狀況仍應就醫，如需使用類固醇，應遵照醫囑使用，才能達到效果並減少副作用影響。
皮膚容易乾燥過敏 洗澡完應立即擦乳液做好保溼
冬季皮膚容易乾燥、過敏的族群，羅陽醫師建議，假日不必出門上班、也沒有社交需求時，可視情況減少沐浴次數，對減緩肌膚乾燥有幫助。若屬於皮膚特別容易乾癢的族群，洗澡後應在皮膚微濕狀態下，立即塗抹適量的凡士林或乳液，幫助肌膚鎖住水分、加強保濕效果。
市面上販售植萃、手工皂等產品，用來清洗身體是否對肌膚有影響？羅陽醫師表示，含有特殊香味的手工皂、或是經過皂化反應、鹼性較高的沐浴產品，其實會讓肌膚的油脂流失，導致肌膚乾燥惡化。人體肌膚表面為弱酸性，若遇到強鹼性的沐浴產品，較易造成肌膚傷害，可挑選保濕性強的產品為主。
羅陽醫師提醒民眾，搔抓傷口會使皮膚的角質層分泌發炎性細胞激素，導致皮膚愈抓愈癢，形成負向循環。因此，如自行塗抹藥膏仍不見起色，應至皮膚科求診，才能從根本解決紅腫、搔癢問題。
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