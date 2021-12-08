星巴克超夢幻聖誕新品必喝 網實測天天抽買一送一超好中
迎接年底充滿幸福感的聖誕節，最有儀式感的方式之一，就是喝杯星巴克期間販售的人氣飲品，除了每年冬天必喝的太妃核果那堤之外，星巴克在今（8）日全新推出2款新品：繽紛派對那堤、繽紛派對奶霜星冰樂，繽紛的視覺外觀充滿節慶氛圍。不能錯過的還有每天抽飲品優惠活動，12月29日前每天都能抽買一送一、免費喝，不少「天選之人」在批踢踢留言大推：「抽到免費中杯飲料耶」、「連續兩天都抽到全品項買一送一」。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-08 15:33:21｜2021-12-08 15:36:46
星巴克今（8）日在全門市開賣繽紛派對那堤、繽紛派對奶霜星冰樂2款全新飲品，將歐美節慶糕點彩虹餅乾化為飲品，混合義式濃縮咖啡與牛奶，最後在雪白鮮奶油上，撒滿繽紛的碎片餅乾，充滿濃濃派對氛圍。
為了慶祝聖誕節，星巴克即日起至12月29日前也推出數位活動，每天可抽1次飲料優惠，包括買一送一、免費喝等，領到優惠券即可使用，期限是獲券日起兩天內兌換，等於12月8日領券後，至12月10日都可使用。
抽獎機率及優惠品項引起批踢踢網友熱議，有網友抱怨很難中，抽了4次都是買二送一，但還是有不少「天選之人」刷一排歡樂推文：「抽到免費中杯飲料耶」、「抽到黑咖啡買一送一」、「免費中杯是真的阿，我也有中」、「連續兩天都有抽到全品項買一送一」、「8中3 買一送一」、「4個帳號天天都有買一送一，是要喝多少」，根據《NOWnews》記者實測，首抽就獲得指定品項買一送一。