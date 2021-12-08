中不滿挺台怒批「頭破血流」 安倍冷回：不打算一一回應
日本前首相安倍晉三先前應台灣國策研究院邀請發表演說，提到了「台灣有事等同日本有事，也可以說是等同於日美同盟有事」，此番言論引起中國強烈不滿。中國外交部連連砲轟，甚至急召日本駐中國大使垂秀夫抗議。安倍隨後強調「今後將繼續說該說的話」，7日接受節目訪問時，再度表示，「沒有想要（針對中國的發言）一一做回應」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-08 15:39:19
日本前首相安倍晉三7日接受富士電視台《PRIME NEWS》（プライムニュース）訪問時，主播提到在國策院演講之後，中國外交部出現了激烈的反應。主播拿出印有中國外交部發言人汪文斌當時抨擊內容的手板，表示「（抨擊字句）後半段變得很文言」，並向安倍提問「因為這些人（中國外交官）的工作是向別人抱怨，（安倍）會與他們起爭執嗎」。
安倍表示「雖然一定會有些爭議之處，但我並沒有打算針對他們的言論一一做出反應」。
安倍日前在國策院發表演說時，提到「台灣有事即是日本有事，更是日美同盟有事」，並點名警告中國國家主席習近平勿誤判情勢，引起相當大的回響，但也挑動了中國敏感神經。
汪文斌當時做出回應，直指安倍公然「在台灣問題上胡言亂語，指手畫腳，妄議中國內政」，並聲稱，台灣是「中國的神聖領土，絕不容外人肆意染指」。又說，任何人「膽敢重走軍國主義老路，挑戰中國人民的底線，必將碰得頭破血流」。而中國外交部部長助理華春瑩更痛批日本公然挑釁中國主權，並召日本駐中大使表達抗議。
對此，安倍先前在網路節目中強調，「明確表達想法才能防止衝突，今後將繼續說該說的話」，更稱「一名國會議員的發言受到關注，不勝榮幸。」