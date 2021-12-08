馮光榮被控約會人妻！新北地院辯論終結 本月將宣判結果
藝人馮光榮遭指控與人妻上摩鐵開房，案件於8日下午新北地院首度開庭。據了解，馮光榮被許姓男子控訴，與妻子郭女過從甚密，夫妻已於今年1月間離婚，許男憤而控告馮光榮「和誘」罪，不過民事部分獲不起訴處份；刑事部分由於疫情關係，延到今(8日)下午首度開庭。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 17:57:47｜2021-12-08 18:00:42
對此，馮光榮出庭時否認有約會人妻，堅稱因郭女訴苦遭丈夫家暴，才會去摩鐵開導她，且一下就離開，雙方並沒有發生性行為；針對家暴問題，許男則否認有此事。今(8日)全案辯論終結，訂於12月間宣判。
據了解，許男指控去年7月間，發現妻子郭女疑似和馮光榮逾越男女之情，2人甚至「開房、出遊」，他因此氣得於今年1月間，跟郭女協議離婚，在確認馮男身份後，許男於今年4月間向兩人提告、各求償100萬元。
8日下午，馮光榮自行出庭，他解釋與郭女是透過網路結識，後來女方向他訴苦遭家暴，他坦承有到摩鐵開導郭女，但強調很快就離去，雙方並無發生性行為。
對於馮的說法，許男的委任律師則表示，馮坦承有去摩鐵見過郭女，認為在旅館與已婚女子見面、不符常情，顯然已逾越一般正常朋友往來，認為已侵害許男的配偶權，目前全案辯論終結，將於12月宣判結果。（編輯：林盈君）