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70歲老翁心臟衰竭喘到無法入睡 體外反搏治療後可開車

▲中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏醫師，以體外反搏治療儀器治療老翁心臟衰竭。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏醫師，以體外反搏治療儀器治療老翁心臟衰竭。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-08 15:58:26

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，70歲的洪伯伯過去有高血壓、冠狀動脈疾病及心臟衰竭的病史，近來覺得下肢水腫，呼吸困難，晚上睡覺無法平躺的症狀越來越嚴重，當天坐著輪椅求診中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏，經過診斷，病患心臟肥大心臟衰竭，林圀宏醫師也跟家屬說明，病患情況危急。經過將近兩個月體外反搏治療儀器(EECP)治療，病患已經自行走路，還可以開車。

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洪伯伯說：「以前喘到無法睡覺，經過治療，可以好好睡覺。以前爬一層樓就氣喘噓噓，現在一口氣可以爬五層樓，還可以走一萬步，非常謝謝醫師的治療。」

林圀宏主任表示，病患當天就診左心室射出分率只有15.9%，正常人是55%以上，另外，左心室擴張期指數高達70mm，正常人為52mm以下，當下門診後即安排病人住院，觀看過去用藥紀錄及收治後給予的藥物，皆符合現行心臟衰竭標準治療，也給予患者適當的藥物，但患者情況仍然無法有很好的改善。

這名患者最後接受EECP(體外反博治療)，病人長期持續性的心房顫動、心律不整的情形,原先用藥物治療完全無法讓心臟顫動恢復正常，但大約接受兩周EECP治療後恢復正常了，從那時到現在該病患心跳都是維持正常的情況。整個療程大約是七周時間，每次一小時的治療時間，觀察至今將近1年時間，持續追蹤心臟超音波，目前他的左心室的射出分率已從原本的15%進展到49%，雖然還未到正常標準，但患者現在可以很安穩睡覺，再也不用半夜爬起來呼吸，也不再需要使用氧氣，也沒有下肢水腫的情況。

林圀宏主任指出，EECP是一種無痛，安全有效，非侵入性治療，可以治療心絞痛、充血性心臟衰竭、急性心肌梗塞。患者完成療程後，就能恢復日常作息，且可以重複治療。治療過程中，以加壓腿套配合心跳做下肢擠壓，靠機械作用提高主動脈舒張壓，減低主動脈收縮壓，在不增加心臟負荷的情況下，使心臟冠脈血流量增加，進而改善心肌代謝與功能，促進血液流至全身；療程中EECP利用擴大微小的血管網絡來發展新的道路，尤其在堵塞動脈附近，可增加血流,也因此被稱為「自然的繞道處置」。

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