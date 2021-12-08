70歲老翁心臟衰竭喘到無法入睡 體外反搏治療後可開車

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林圀宏主任表示，病患當天就診左心室射出分率只有15.9%，正常人是55%以上，另外，左心室擴張期指數高達70mm，正常人為52mm以下，當下門診後即安排病人住院，觀看過去用藥紀錄及收治後給予的藥物，皆符合現行心臟衰竭標準治療，也給予患者適當的藥物，但患者情況仍然無法有很好的改善。
這名患者最後接受EECP(體外反博治療)，病人長期持續性的心房顫動、心律不整的情形,原先用藥物治療完全無法讓心臟顫動恢復正常，但大約接受兩周EECP治療後恢復正常了，從那時到現在該病患心跳都是維持正常的情況。整個療程大約是七周時間，每次一小時的治療時間，觀察至今將近1年時間，持續追蹤心臟超音波，目前他的左心室的射出分率已從原本的15%進展到49%，雖然還未到正常標準，但患者現在可以很安穩睡覺，再也不用半夜爬起來呼吸，也不再需要使用氧氣，也沒有下肢水腫的情況。
林圀宏主任指出，EECP是一種無痛，安全有效，非侵入性治療，可以治療心絞痛、充血性心臟衰竭、急性心肌梗塞。患者完成療程後，就能恢復日常作息，且可以重複治療。治療過程中，以加壓腿套配合心跳做下肢擠壓，靠機械作用提高主動脈舒張壓，減低主動脈收縮壓，在不增加心臟負荷的情況下，使心臟冠脈血流量增加，進而改善心肌代謝與功能，促進血液流至全身；療程中EECP利用擴大微小的血管網絡來發展新的道路，尤其在堵塞動脈附近，可增加血流,也因此被稱為「自然的繞道處置」。