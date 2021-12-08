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房價瘋漲為哪樁？專家分析「抵抗通膨」是關鍵！

▲國內房市自金融海嘯後開始飆漲，政府從2014年起，陸續釋出包括限貸、囤房稅、房地合一等房市調控措施。（圖／資料照片）
▲國內房市自金融海嘯後開始飆漲，政府從2014年起，陸續釋出包括限貸、囤房稅、房地合一等房市調控措施。（圖／資料照片）

生活中心／綜合報導

2021-12-08 17:30:00

漲漲漲！近年房價一路狂飆，相信仍在努力存錢買房的購屋族，每隔一段時間就會聽聞房價又創下新高而暗自嘆息。每到此時，距離買下自己心目中理想房子的目標又更遙遠了。好不容易存下的存款根本付不起頭期款，只能硬著頭皮跟父母借錢買房，勉強擁有屬於自己的一個狹小空間。房價漲勢何時能停下腳步「歇一歇」，成了多數購屋族的心聲。

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國內房市自金融海嘯後開始飆漲，政府從2014年起，陸續釋出包括限貸、囤房稅、房地合一等房市調控措施，雖然一度讓房價從高點落下，但經過1到2年的底部盤整後，又再度響起漲聲號角。根據官方統計，今年第二季房價指數已來到112.4的歷史新高，與2016年第四季99.09的近年低點相比，指數上揚了13.33，增幅逾13%。

台經院研究員劉佩真分析，因疫情的關係，近2年台商回台投資再掀高峰，資金豐沛加上股市獲利了結的熱錢四溢，不少人為了抵抗通膨，因而紛紛投入房地產市場。根據仲介業者的統計，有66%的人選擇買房抗通膨，只有30%的人選擇股票，史上超低利率的環境，也加速了大家買房的意願。

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰表示，台商回流投資金額已達1.2兆，再加上政府鼓勵買房，投機炒作趁勢而起，原本乏人問津的豪宅市場，也因為滿手現金的台商，房子賣到不夠賣，就連金融業者也捧著手上大筆現金高價搶地。即便土地價格愈來愈高，市區大面積土地依舊有錢也買不到，許多建商因而將眼光放到新興重劃區，或是市區的都更、危老案。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，近年房價漲勢比前一段房市多頭時期還兇猛，除了依舊都受到利率低檔與游資豐沛的推波助瀾，還多了成本飆升的因素。以近2年最夯的「台積電設廠效應」為例，幾乎只要牽扯到台積電設廠話題，周邊土地立刻飆升，而台積電大規模擴廠也加深國內缺工缺料的問題，帶動營建相關的原物料、工資等成本全面大漲。

陳定中指出，主計總處最新發佈的營造工程物價指數，以及原物料、建材、勞工成本等相關指數，全都在今年改寫新高紀錄。以材料類總指數為例，今年9月為132.02，足足比去年同期的113.24增長18.78%，勞務類總指數113.00，也比去年同期的105.39高出不少，在各項成本均持續堆高的情況下，房價自然跟著水漲船高，1年來房價漲幅普遍都超過1成。

富旺建設總經理林宗毅則表示，對於建商而言，其實也是這波土地與成本大漲的受害者。以富旺為例，3年前扣除營建成本，獲利還有20%，但在新冠肺炎後，整體營造成本至少上升45%，相對的獲利就大幅下降至10%，只剩3年前的一半，目前光是營造與土地成本就佔掉所有支出的7成5，只能將無法自行吸收的成本反映在售價上，實屬無奈。

由於業界缺工缺料的問題目前尚且無解，大環境也維持利率低、游資多的光景，業者認為，在所有客觀因素都維持、甚至推進的情況下，房價短期內反轉向下的機會不大，就算官方祭出一系列的房市管制措施，頂多也只是有機會緩和房價漲勢，引導市場朝向平穩的方向發展。

林宗毅表示，以現階段來看，房價還看不出來會漲到什麼程度。以台中為例，現在已經看不到3字頭的房價，實價登錄甚至已經出現9字頭的最高單價，但市場依然繼續看好後市；莊孟翰則認為，未來除了都會區、科技園區之外，其他地區的房價上漲空間已相當有限，若以六都來看，也僅剩台中還有機會繼續上漲。



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