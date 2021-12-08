KID不羨慕許維恩閃婚　親吐「拒絕趕進度」原因

藝人KID（林柏昇）和許維恩過去交往長達5年，不過最後仍在2017年畫下句點，對於許維恩上月11日與王家梁登記結婚，他今（8）日與《木曜四超玩》夥伴，出席台北跨年卡司公布記者會時，坦言私下已經祝福過對方，而他目前與現任女友「東區妹仔」確實有結婚生子的打算，但他不急,也透露「拒絕趕進度」的原因。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-08 16:31:41｜2021-12-08 16:38:05
再次被問到許維恩，KID似乎已見怪不怪：「早就祝福過了。」坦言不會像對方一樣趕著結婚：「我才剛買一棟房子給爸媽，我現在口袋很淺，我想要再多存一下錢。」透露自己與女友也已經有討論過婚事：「再過幾年就可以了，其實我也是有結婚計畫，我想要小孩，很想要有小KID。」還不忘提起剛升格爸爸的歌手大淵：「大淵做什麼我就做什麼。」最後表示不會排斥結婚、生子同時進行。
事實上，KID前陣子在節目《11點熱吵店》上，就坦言確實曾在午夜夢迴時想起對方，不過現在雙方都各自有了另一半，而現在就只是彼此「最熟悉的陌生人」，加上當時也為了避免節外生枝，所以只會在自己的頻道上抒發情緒，不會特別向媒體傾訴。
今年「台北最High新年城跨年晚會」除了由Lulu（黃路梓茵）主持之外，也邀請網路節目《木曜四超玩》陣容，包括邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞，今年跨年主軸為「勇敢」，晚會節目、舞台設計，將結合最新「裸視3D」技術，帶給民眾耳目一新的全新感官體驗。