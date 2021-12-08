宥勝拍親密戲禁老婆探班　偷教高中妹裝可愛

TVBS八點檔《女兵日記 女力報到》開播3年多培養許多忠實觀眾群，如今《機智校園生活》即將接檔，今（8日）由劉香慈、楊晴、梁舒涵、尹彥凱、羅平、游小白，將值星帶交接給《機智校園生活》宥勝、周曉涵、黃柏峰、王新凱、馮容潔、陳彥廷，宥勝劇中從刑警變成高中教師，在婚禮上丟包新娘周曉涵，兩人除了吻戲還有「追殺戲」，宥勝說老婆來台北那天，剛好和周曉涵拍親密戲，他不准老婆探班，「我要跟曉涵親密，太太在旁邊很怪啊，她來對曉涵也不好。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-08 16:47:29
宥勝從結婚之後，拍戲和女演員親密，通常會避開太太，「這是我們的默契，她很難接受、會掙扎。」那老婆還會看播出嗎？宥勝說：「播出會看，某些部分就拉掉。」問周曉涵跟人夫對戲壓力大嗎？周曉涵說：「好像有一點，但是對戲我會抽離這件事，在意太多整個表演會卡住。」拍攝當下需不需要忘記自己是人夫？宥勝說：「其實需要。」周曉涵也為宥勝專業掛保證：「他當下應該有忘記。」不過劇情主要是圍繞高中校園，目前周曉涵只有醉後親吻宥勝的戲碼，還不到太激情的橋段。
長相甜美的馮容潔劇中飾演資優班女孩，倒追籃球隊校草黃柏峰，卻意外電到身高193公分的王新凱，馮容潔因為家教嚴格，爸媽下禁愛令到大學才讓她自由戀愛，所以她高中戀愛偷偷談，問及自己追男生有什麼招數？馮容潔笑說是：「噓寒問暖、用訊息關心。」不過如果戲外讓她選擇，黃柏峰外型太夢幻，交往起來有壓力，王新凱暖男作風比較符合她的理想型，「新凱本人很貼心，有一次因為冬天很冷，我們只穿短裙跟皮鞋，他坐在地上幫我推暖腳底板，我隨口說句你手好冰，他馬上用衣角裹住手哎。」
馮容潔戲裡飾演的「咪寶」個性嬌憨，會有很多可愛的高中女生手勢，她印象最深刻的是：「我等戲的時候會邊想要比什麼手勢，宥勝哥看我很緊張，也會幫我一起想。」她還爆料宥勝常請學生演員吃東西，作風超親民。陳彥廷則分享，他第一場戲就是直接對周曉涵，「好緊張喔，第一場就對到女主角，但是私底下跟她聊天，她人很客氣。」瞬間覺得周曉涵從女神變成零距離的感覺。