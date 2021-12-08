看房查實價登錄沒用？代銷回答讓女星傻眼了

台灣高房價令人望之卻步，「實價登錄2.0」7月1日上路，預售屋交易資訊必須揭露，本來是讓房價更透明，避免炒房之嫌，但女星趙庭（趙婷）日前代替好友看房，查完預售屋實價登錄就打電話預約，還沒問價錢，房屋代銷就說「1坪調漲10萬元」，讓她傻眼至極，「可以這樣調啊？」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-08 17:04:34｜2021-12-08 17:06:15
趙庭昨（7日）在臉書表示，朋友看中一棟三鐵交會區的預售屋，她自告奮勇幫對方詢問，查了實價登錄後就致電預約，還沒問價錢，代銷就說，現在他們已經不看實價登錄的價錢，趙庭問預售屋不都這樣看，代銷解釋：「我們老闆從12月1號起，1坪調漲10萬元。」
房屋代銷也跟趙庭說，如果決定要看房，他們會先發送簡訊，到時候再憑簡訊來看房，趙庭聽了相當無言，立刻打給要買房的朋友，告訴對方不要考慮這種坐地喊價的建商，「預售屋實價登錄本是美意，卻被建商濫用，一案比一案高，政府要管一下嗎？」更說沒想到大建商也如此。
貼文引發網友議論，「感覺很不舒服，不斷地炒，真正需要的人根本買不了」、「我上次想看房還要被要求先繳10萬元，理由是方便管理」、「打房打假的」、「現在的房地產漲價風也是一種帶風向」、「近來因為原物料上漲，所以是有預售屋漲價，或是停售。而且可能還會再漲」！（編輯：楊穎軒）