COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

東南亞新創公司崛起中！新世代成創投生力軍

▲總部位於新加坡的創投公司Jungle Ventures，近年來積極投資東南亞的新創公司。（圖／Jungle Ventures官網）
▲總部位於新加坡的創投公司Jungle Ventures，近年來積極投資東南亞的新創公司。（圖／Jungle Ventures官網）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-08 17:56:00｜2021-12-08 18:37:52

《四方報》報導，隨著東南亞各國的經濟崛起，許多國家的年輕人開始將目光望向新創領域，且積極創業。泰國創投業者TOP Ventures的董事總經理Luck Saraya Ventures指出，目前東南亞的新創科技投資案有明顯增多的趨勢，跟過往相比，許多年輕人投入創業的行列。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據彭博社(Bloomberg)報導，雖然受到疫情影響，東南亞的旅遊業和零售業大受打擊，但當地還是一些成長快速的網路應用市場。從各大購物平台的電商都逐步拓展東南亞市場後，連雲服務商都加入了投資版圖，而叫車和外送平台更是趁勢崛起。 

創投公司Jungle Ventures表示，2020年東南亞科技新創公司身價估計約3,400億美元，未來發展潛力無窮，合計估值預計到2025年會再增逾3倍，上看1兆美元。另外根據Cento Ventures數據，創投業者在2021年上半進行創紀錄的393筆交易，透過投資東南亞的新創公司籌集44億美元。 東南亞擁有逾4億網路用戶，這些人當中有10%在2020年才首度使用網路，顯示市場極具開發潛力。 　 

而Startup Genome發布的2020年全球新創生態圈報告(GSER 2020)，印尼雅加達位居全球第2位的新興新創生態系。該國在新創的發展存在很大潛力，印尼亦是孕育出最多本地獨角獸的東南亞國家。至於越南的新創生態系約3,000家新創，主要在金融科技、食品科技和電子商務。未來一些值得關注的領域有農業科技、食品科技和食品自動化處理、金融科技、運輸和物流和教育科技等。 

與歐美的新創產業不同的是，東南亞的投資人有許多是企業創投或是國家投資機構。其中以新加坡為主力，如Wavemaker Partners、Antler、SGInnovate、SEEDS Capital、Surge、Insignia Ventures Partners、EDBI invests等，看好AI在未來五年為應用爆發期，這些投資機構大力部署東南亞新創。同時，馬來西亞與印尼在近三年創業熱潮與政策支持下，許多家族辦公室投資單位與企業也紛紛佈局AI新創領域。 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
38.11%61.89%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀