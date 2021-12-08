東南亞新創公司崛起中！新世代成創投生力軍

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創投公司Jungle Ventures表示，2020年東南亞科技新創公司身價估計約3,400億美元，未來發展潛力無窮，合計估值預計到2025年會再增逾3倍，上看1兆美元。另外根據Cento Ventures數據，創投業者在2021年上半進行創紀錄的393筆交易，透過投資東南亞的新創公司籌集44億美元。 東南亞擁有逾4億網路用戶，這些人當中有10%在2020年才首度使用網路，顯示市場極具開發潛力。
而Startup Genome發布的2020年全球新創生態圈報告(GSER 2020)，印尼雅加達位居全球第2位的新興新創生態系。該國在新創的發展存在很大潛力，印尼亦是孕育出最多本地獨角獸的東南亞國家。至於越南的新創生態系約3,000家新創，主要在金融科技、食品科技和電子商務。未來一些值得關注的領域有農業科技、食品科技和食品自動化處理、金融科技、運輸和物流和教育科技等。
與歐美的新創產業不同的是，東南亞的投資人有許多是企業創投或是國家投資機構。其中以新加坡為主力，如Wavemaker Partners、Antler、SGInnovate、SEEDS Capital、Surge、Insignia Ventures Partners、EDBI invests等，看好AI在未來五年為應用爆發期，這些投資機構大力部署東南亞新創。同時，馬來西亞與印尼在近三年創業熱潮與政策支持下，許多家族辦公室投資單位與企業也紛紛佈局AI新創領域。