特企／為弱勢女性發光！蓓朵娜攜手張齡予讓世界更美好
效率保養專家「蓓朵娜」以實際行動回饋社會，先前與漂亮主播「張齡予」攜手中華民國展業教育協會、與免費物資共享社群平台「GC贈物網」共同合作，為弱勢女性族群發聲，幫助她們內在外在一樣美！
蓓朵娜將2021/9/16~2021/9/21（中秋連假區間）彩妝系列七大商品銷售營收全數捐贈予中華民國展業教育協會。包含：蓓朵娜璀璨系列唇膏、鑽石發光氣墊粉餅、1.8光圈柔焦蜜粉、光漾體感潤唇膏、臻愛雙效卸妝露、清淨高效防曬乳、胺基酸深層洗卸潔顏慕斯。同時蓓朵娜也拋磚引玉，同步捐贈總市價超過30萬的彩妝商品（鑽石發光氣墊粉餅100個與璀璨系列唇膏200個），提供贈物網媒合特殊境遇的婦女免費索取。
中華民國展業教育協會自2015年9月舉辦第一場公益彩妝，至今已累計舉辦29場次，服務近2000位特殊境遇婦女，包含受暴、身心障礙、新住民、外籍移工、長期照顧者等不同特境婦女，服務足跡走過北中南各地，期盼能透過公益彩妝走遍台灣。
品牌創辦人美妝大叔Paul老師於今(7)日親自出席捐贈現場，提供愛心商品及活動區間蓓朵娜官網的彩妝盈收總額，並且表示希望特殊境遇婦女們可以透過蓓朵娜的產品，看見完全不一樣的自己，化出有著以往不曾有過的美麗，從彩妝得到更多面對辛苦生活的力量。將簡單快速的美麗，帶給特殊境遇婦女們自信與更好的自己。
蓓朵娜的效率保養與彩妝，幫助弱勢女性族群找回自己的自信與色彩，希望藉此拋磚引玉，希望大家更多加關注弱勢女性族群議題，幫助他們在生活壓力中也能放鬆做自己。