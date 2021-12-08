勞動基金弊案虧損38億 勞金局向陳平瞿乃正求償4億敗訴
前日盛投資長陳平、前元大投資經理人瞿乃正，10年前藉著替政府代操勞退基金機會涉及內線交易，造成勞退基金及投資人虧損高達38億元，2人判刑定讞入獄，3年前獲假釋。不過，勞動部勞動基金運用局向日盛及陳平請求連帶賠償3億9887萬多元、元大及瞿乃正須賠7157萬多元，高院今（8）日仍判求償敗訴。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-08 16:57:03
勞動部勞金局主張，日盛、元大等2家投信公司於2007年9月迄2011年1月間，分別標得新制及舊制的勞退基金國內全權委託投資業務，雙方簽訂「國內投資委託投資契約」，陳平、瞿乃正為契約的投資經理人。2人自2010年至2012年間，於個股股價墊高後再先出脫持股，沒有同時或先行以較佳價格為勞退基金賣出持股，導致勞退基金賣出承受跌價損失，依證券投資信託及顧問法、民法等規定，請求懲罰性賠償額與連帶賠償。
高院審理期間，多位證人指出，執行投資是考量市場價格、走勢、波動，在電腦安全控管系統範圍內下單，不一定能在同日完成所有決定書指示內容，可能拆單下單或分時段分批買進，各個交易員操作模式也不盡相同，投資經理人無法預見或掌控實際交易時間、 成交均價或數量等情；另外，陳、瞿2人所開立的決定書是基於研究團隊的投資分析報告書，非發行股票公司的內部消息，2人並未違反證券交易法，且元大投信於業務檢查時已予以糾正，難認元大投信有何放縱之情，駁回求償的請求。