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《天堂M》四週年找回戴資穎代言　6張GAMA COUPON大放送

▲繼續戰！《天堂M》首度公開四週年代言人，找回世界球后戴資穎代言。（圖／遊戲橘子提供）
▲繼續戰！《天堂M》首度公開四週年代言人，找回世界球后戴資穎代言。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-08 17:40:06｜2021-12-08 17:43:03

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的手遊《天堂M》，迎接上市四週年里程碑，官方今（8）日首度公開四週年代言人－世界球后戴資穎，並搶先曝光形象宣傳影片。官方為了慶祝四週年，首次祭出有史以來最多回饋，大放送共6張GAMA COUPON，而深受玩家喜愛的大轉職活動、狩獵副本「國王的狩獵地」、「想像之島」，以及限時活動「四週年狂歡慶典」都同步登場。

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《天堂M》自今（8）日起正式展開四週年系列活動，官方首度公開四週年代言人，請來上市開服代言人、世界球后戴資穎再次回歸，回顧4年前廣告，戴資穎穿著一身黑色勁裝搭配高跟鞋，做出彷彿彎弓射日的動作，展現野心也宣告對奧運賽事的渴望；四年後，戴資穎剛結束東京奧運賽事、並奪得個人最佳戰績，這次在廣告中，戴資穎換上最經典的運動服造型，與《天堂M》一起迎接四週年里程碑。

玩家期待已久的6張GAMA COUPON同步登場，即日起至12月22日，登入遊戲花費100金幣，就可獲得3張台版加碼GAMA COUPON：「商城裝備復原」、「符石復原」、「一般裝備復原」。達成指定簽到天數可領取3張GAMA COUPON：「商城裝備復原(簽到)」、「符石復原(簽到)」、「變身/娃娃二選一(簽到)」。

▲台版玩家最多可獲得6張「GAMA COUPON」。（圖／遊戲橘子提供）
▲台版玩家最多可獲得6張「GAMA COUPON」。（圖／遊戲橘子提供）

第二波大轉職活動即日起至12月22日再度開放，提供一次免費轉職機會，並加碼開放「死神」職業，官方也推出全職業優化，轉職後可享受優化後的職業威力。

▲最受玩家喜愛的「大轉職活動」再度開放，這次提供一次免費轉職。（圖／遊戲橘子提供）
▲最受玩家喜愛的「大轉職活動」再度開放，這次提供一次免費轉職。（圖／遊戲橘子提供）

狩獵副本「國王的狩獵地」即日起至明年1月5日維護前，首週完成任務後可製作「光之肩甲選擇箱(活動)」、「光之皮夾克選擇箱(活動)」、「倫提斯耳環選擇箱(活動)」、「史奈普戒指選擇箱(活動)」、「名譽金幣箱(活動)」等獎勵。狩獵副本「想像之島」即日起至明年1月5日維護前，完成任務可獲得「殷海薩的祝福」、「消耗品箱(活動)」，擊殺怪物還有機會獲得稀有級裝備箱。

「四週年支援獎勵」限時推出，即日起至明年1月5號前，每日可透過遊戲內信件獲得「４週年祝福卷軸(活動)」，使用後可以獲得「道具獲得率+10%、金幣獲得率+10%」buff， buff結束時，還可獲得「4週年國王的禮物箱(活動)」，開啟後有機會獲得「商城裝備」與「製作憑證」等。

「四週年狂歡慶典」則將於12月15日至明年1月4日限時開放，擊殺指定副本內怪物蒐集「四週年硬幣」，累積達到指定數量後可於網頁上兌換「英雄製作秘笈(刻印)」、「傳說製作秘笈(刻印)」等稀有獎勵。

▲狩獵副本「國王的狩獵地」即日起登場。（圖／遊戲橘子提供）
▲狩獵副本「國王的狩獵地」即日起登場。（圖／遊戲橘子提供）

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