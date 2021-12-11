雙12超商摻一咖！「這家」1元飲料開搶　優惠懶人包在此

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不僅如此，7-ELEVEN的OPEN POINT App行動隨時取自12月10日至12日止，推出指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯的優惠組合，最高現省480元！包含CITY PRIMA精品美式(優惠價960元/原價1440元)、CITY CAFE濃萃美式咖啡(優惠價600元/原價900元)、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡(優惠價720元/原價1080元)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(優惠價720元/原價1080元)、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選組合(優惠價420元/原價630元)。
萊爾富整合線上及異業資源，推出眾多好康，其中雙12當日於Hi-Life VIP APP整買零取內的「雙12專區」購買大杯熱美式咖啡只要12元（原價45元，等同2.7折），另有咖啡買12送12等優惠；雙12當日另於Hi-Life VIP App整買零取內的「生活票券」購買「魚池貳壹」限定飲品美食電子票券，最低10元即可入手（限量，原價約65至70元，相當於1.5折），12/21當日另有10款限定飲品，分別祭出1元、10元及20元等超殺價（限量，原價約65至80元，換算下來約0.14折） ，每人每款限購一杯。
此外，今年再同步集結線上蝦皮商城，以及Yahoo奇摩超級商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，12/28前推出眾多雙12的限定優惠活動，提供消費者全方位的購物體驗，預計將帶動相關業績成長逾3成。為迎接後疫情電商時代，萊爾富針對賣家所提供的「萊賣貨」服務平台，也推出全新官網，歡慶新官網平台上線，12/31前享有寄件免運優惠。
OKmart也因應此波購物風潮，推出OKCAFE的限時優惠活動，在12月9日至12月12日限時四天，於全台門市推出大杯莊園級美式及拿鐵買二送二優惠(限同品項)，OKmall雲端商城則是推出大杯莊園級美式及拿鐵買10杯送10杯(限同品項)，再加贈1212點會員點數的優惠活動。
OKCAFE添用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，把咖啡的質感再提升，伊帕內瑪莊園位於咖啡指標性產區─巴西，OK CAFE前段風韻富含烤胡桃和堅果，漸漸綿延出細緻柑橘的果酸香氣，緊接著焦糖可可的豐厚甘醇衝擊著味蕾，不酸不苦，瀰漫在口腔和空氣中的多層次咖啡香，這回打去限時四天，全台門市推出大杯莊園級美式及拿鐵買二送二優惠，希望攻略咖啡客的心。