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雙12超商摻一咖！「這家」1元飲料開搶　優惠懶人包在此

▲電商雙12大戰開打，現在連超商也加入戰局，祭出系列優惠，最低1元飲品等你搶。（圖／業者提供）
▲電商雙12大戰開打，現在連超商也加入戰局，祭出系列優惠，最低1元飲品等你搶。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-11 09:00:00

電商購物大檔「雙11」才剛過，年底另一波「雙12」商戰又將掀起，為了不讓電商專美於前，超商業者也加入戰局，祭出超殺優惠要來搶攻雙12大餅，其中統一超商推出指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯的優惠組合，最高現省480元，萊爾富推出「雙12專區」購買大杯熱美式咖啡只要12元，OKCAFE則是大杯莊園級美式及拿鐵買二送二優惠，全家超商則是即日起到12/28 Let’s cafe 全品項任選第二件7折。

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搶攻年終雙12購物商機，7-ELEVEN i預購平台即日起至12日推出「12.12一起+1」活動，全站購買指定商品消費滿1212元，就享6%OPEN PONT點數回饋，部分商品再加碼6%，購買指定商品結帳再加贈100點；另更針對指定iPhone系列祭出超值回饋，自12月10日起至12月12日止限時3天iphone13全品項，活動期間購買享10%OPEN POINT點數回饋。

不僅如此，7-ELEVEN的OPEN POINT App行動隨時取自12月10日至12日止，推出指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯的優惠組合，最高現省480元！包含CITY PRIMA精品美式(優惠價960元/原價1440元)、CITY CAFE濃萃美式咖啡(優惠價600元/原價900元)、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡(優惠價720元/原價1080元)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(優惠價720元/原價1080元)、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選組合(優惠價420元/原價630元)。

▲超商針對雙12推出系列優惠，統一超商推出指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯的優惠組合，最高現省480元。（圖／業者提供）
▲超商針對雙12推出系列優惠，統一超商推出指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯的優惠組合，最高現省480元。（圖／業者提供）
萊爾富整合線上及異業資源，推出眾多好康，其中雙12當日於Hi-Life VIP APP整買零取內的「雙12專區」購買大杯熱美式咖啡只要12元（原價45元，等同2.7折），另有咖啡買12送12等優惠；雙12當日另於Hi-Life VIP App整買零取內的「生活票券」購買「魚池貳壹」限定飲品美食電子票券，最低10元即可入手（限量，原價約65至70元，相當於1.5折），12/21當日另有10款限定飲品，分別祭出1元、10元及20元等超殺價（限量，原價約65至80元，換算下來約0.14折） ，每人每款限購一杯。

此外，今年再同步集結線上蝦皮商城，以及Yahoo奇摩超級商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，12/28前推出眾多雙12的限定優惠活動，提供消費者全方位的購物體驗，預計將帶動相關業績成長逾3成。為迎接後疫情電商時代，萊爾富針對賣家所提供的「萊賣貨」服務平台，也推出全新官網，歡慶新官網平台上線，12/31前享有寄件免運優惠。

▲超商針對雙12推出系列優惠，萊爾富推出「雙12專區」購買大杯熱美式咖啡只要12元。（圖／業者提供）
▲超商針對雙12推出系列優惠，萊爾富推出「雙12專區」購買大杯熱美式咖啡只要12元。（圖／業者提供）
OKmart也因應此波購物風潮，推出OKCAFE的限時優惠活動，在12月9日至12月12日限時四天，於全台門市推出大杯莊園級美式及拿鐵買二送二優惠(限同品項)，OKmall雲端商城則是推出大杯莊園級美式及拿鐵買10杯送10杯(限同品項)，再加贈1212點會員點數的優惠活動。

OKCAFE添用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，把咖啡的質感再提升，伊帕內瑪莊園位於咖啡指標性產區─巴西，OK CAFE前段風韻富含烤胡桃和堅果，漸漸綿延出細緻柑橘的果酸香氣，緊接著焦糖可可的豐厚甘醇衝擊著味蕾，不酸不苦，瀰漫在口腔和空氣中的多層次咖啡香，這回打去限時四天，全台門市推出大杯莊園級美式及拿鐵買二送二優惠，希望攻略咖啡客的心。

▲超商針對雙12推出系列優惠，OKCAFE在12月9日至12月12日限時四天，全台門市推出大杯莊園級美式及拿鐵買二送二優惠(限同品項)。（圖／業者提供）
▲超商針對雙12推出系列優惠，OKCAFE在12月9日至12月12日限時四天，全台門市推出大杯莊園級美式及拿鐵買二送二優惠(限同品項)。（圖／業者提供）

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