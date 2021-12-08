失聯移工打疫苗要先自首？邱顯智：儘速調整避免寒蟬效應
《四方報》報導，指揮中心鼓勵失聯移工出面接種疫苗，但日前卻傳出一名新竹縣失聯女移工到衛生局接種疫苗後被拒，與醫護人員發生爭執，隨後被警察送至專勤隊之事。雖然釐清事情緣由後，已經將人釋放，但立法委員邱顯智指出，指揮中心信誓旦旦保證失聯移工不會因為施打疫苗被抓之後，馬上就有失聯移工被逮捕移送的情況，可能造成失聯移工不敢相信政府，也不敢打疫苗的寒蟬效應。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-08 19:07:20
邱顯智指出，失聯移工並不是隱居深山，完全沒有和台灣社會接觸，而是在家庭、工廠、農地、醫療院所甚至長照機構工作。為了避免防疫漏洞、建立社會群體免疫，應該儘可能讓失聯移工，也有施打疫苗的機會。然而，根據移民署的規畫，「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，雖然宣稱採取「不通報、不查處、不收費」的原則，但事實上，失聯移工要先去各縣市移民署專勤隊開立自首書，並繳納罰單，等出入境管理局後續編列名冊，再到各地衛生所接種疫苗。
邱顯智表示，這樣的制度設計，除了剛好打算要回國的失聯移工之外，沒辦法吸引到任何一個理性的失聯移工去打疫苗，也沒辦法讓失聯移工在真正安心的狀況下去打疫苗。
他建議，要重建失聯移工對施打疫苗的信心，首先可以考慮視疫苗供需狀況，開放「無證」施打疫苗。他表示，在英國和美國，任何人可以直接到基層醫療院所施打，無需提供相關身份證明。因為不需要查驗身分，所以就算是偷渡客、通緝犯等等「法外之民」，也有施打疫苗的機會。這個做法雖然可能衍生重複施打問題，但在國內疫苗供給充足的狀況下，也可以適時考慮採行。
另一個方式，是由受信賴的社會福利、宗教、慈善、人權等非政府組織協助進行疫苗施打。在瑞典，紅十字會與瑞典的衛生機關合作，由紅十字會的疫苗巴士，開到目標族群聚集、或容易到達的處所提供疫苗施打。同時，紅十字會也用獨立於政府的註冊與資料儲存系統紀錄施打資訊，作為後續處理之用。他表示，這樣的方式，除了可以免於「被逮捕」的恐懼而促進施打，也可以較為精準地掌握施打狀況。
他表示，要求失聯移工先去自首繳罰鍰，絕對是最不可行的做法，希望指揮中心儘速調整失聯移工的疫苗施打政策，只有重新建立失聯移工對政府保證的信心，才有機會堵住集體免疫的缺口。