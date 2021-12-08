坐擁200個愛馬仕包！她靠天價贍養費逆襲成頂級名媛
《四方報》報導，新加坡名媛蔡欣穎坐擁超過200個以上的愛馬仕包，不僅被譽為「擁有最多柏金包的女人」，現年46歲的她更因保養得宜的凍齡外表、姣好身材獲得關注，成為一名知名網紅，經常與同樣是美女的女兒Calista同框曬美照，也經營youtube頻道分享自己的豪奢生活。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-08 19:04:19
蔡欣穎的驚人人生要從她的婚姻開始說起。當時年紀尚輕、任職新加坡航空當空姐的她，因緣際會在商務艙認識印尼富豪Nurdian Cuaca，兩人一拍即合並閃婚，蔡欣穎也一夕之間逆襲成為豪門嬌妻。與前夫結婚的15年期間，蔡欣穎為他生下1兒1女，過著頂級奢華的貴婦生活，沒想到後來這場婚姻仍因老公外遇而宣告離婚。
兩人的離婚訴訟也成為媒體討論焦點，當時蔡欣穎要求前夫必須每月支付她超過600多萬元台幣的贍養費，更向法院申請資產禁制令凍結其財產避免他偷偷轉移，高超手段在當地掀起輿論。由於抓到前夫出軌，蔡欣穎最終爭取到前夫每月支付45萬新加坡幣（約台幣950萬）的贍養費，還拿下兩個孩子的撫養權，以及一筆可觀的分手費。
目前，蔡欣穎在IG上擁有超過124萬粉絲追蹤，youtube頻道也有超過50萬訂閱，可謂相當有人氣。她經常拍片與粉絲高調分享自己的豪宅、華服、精品收藏、豪車和各種環遊世界的旅行體驗等，驚人的奢華生活也讓粉絲們大開眼界。